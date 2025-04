Exklusive Party: Fünf-Sterne-Hotel Cap Vermell auf Mallorca startet in die neue Saison

Am vergangenen Wochenende eröffnete CEO Toni Mir feierlich die neue Saison im exklusiven Cap Vermell Grand Hotel in Canyamel auf Mallorca. Bei der festlichen Veranstaltung, an der etwa 100 geladene Gäste teilnahmen, präsentierte Mir die vielversprechendsten Wachstumsprognosen in der Geschichte des Hauses. Die im Stil des mallorquinischen Dorfes Valldemossa gestaltete Fünf-Sterne-Anlage soll auch weiterhin als Inbegriff für Luxus und Exklusivität in der Hotellerie gelten.

Kurze aber intensive Saison In seiner Eröffnungsrede kündigte Mir eine Saison an, die zwar kürzer ausfällt, dafür jedoch umso intensiver und dynamischer sein wird. So erwartet er einen Anstieg der Buchungen von "Buy-outs" – vollständigen Hotelbuchungen durch einzelne Gruppen für Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen – von 25 Prozent. Für die bevorstehenden Ostertage prognostiziert er eine Belegung von bis zu 70 Prozent, während in der Hochsaison die 85-Prozent-Marke an Auslastung voraussichtlich übertroffen wird. Ähnliche Nachrichten So isst und schläft es sich in einem der luxuriösesten Hotels auf Mallorca Überraschendes Interesse aus Südkorea Die Hauptzielgruppen des Hotels sind nach wie vor Gäste aus den deutschsprachigen Ländern der DACH-Region, dicht gefolgt von Besuchern aus Großbritannien und den USA. Besonders erfreut zeigt sich Mir jedoch über das unerwartete Interesse aus Südkorea. Um auch den Einheimischen einen Hauch von Luxus näherzubringen, führt der Hotelchef spezielle Rabattaktionen für Mallorquiner ein. Damit soll der Zugang zu den exklusiven Annehmlichkeiten des Cap Vermell Grand Hotels für die lokale Bevölkerung eröffnet werden – Luxus soll hier nicht nur ein Privileg für wenige sein. Im gastronomischen Bereich setzt das Cap Vermell weiterhin Maßstäbe, insbesondere durch das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant "VORO", das zudem mit zwei Repsol-Sonnen brilliert. Darüber hinaus gab Mir die Wiedereröffnung des renommierten japanischen Restaurants „Roca“ bekannt, das vom 19. Juni bis 7. September für seine Gäste öffnen wird. Das kulinarische Angebot wird durch weitere exquisite Restaurants wie die Tapas-Bar, „Ses Oliveres“, „Balearic“ und „Hedonist“ bereichert. Das Cap Vermell Grand Hotel bleibt nicht nur ein Ort des gehobenen Genusses, sondern auch ein Zentrum internationaler Events. So wird Ende Mai im angrenzenden Country-Club das prestigeträchtige „Paddle-Tennis-Turnier Legends Trophy“ ausgetragen. In bewährter Tradition wird es auch in Zusammenarbeit mit den nahegelegenen Golfplätzen Golfturniere geben. Im Juni erwartet die Gäste der „Battle of the Stars“-Wettbewerb, und zum Saisonabschluss im August lädt das Hotel zur eleganten „Modenschau Toni Mir“.