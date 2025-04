Kostenexplosion: Urlaub auf Mallorca rund 1100 Euro teurer als in der Türkei

Der deutsche Reiseveranstalter Alltours und seine Hotelsparte Allsun starten mit umfangreichen Angeboten in die Osterreisezeit. Allein auf Mallorca hat die Allsun-Kette bereits 17 von 21 Häusern geöffnet – viele davon seit Februar. Doch trotz dieses frühen Starts und erweiterter Flugkapazitäten für die beliebte Baleareninsel zeigt sich: Preislich ist Mallorca für Familien längst kein Schnäppchenziel mehr.

Wie der Veranstalter mitteilt, können Familien mit zwei Kindern über Ostern eine Woche All-inclusive-Urlaub in einem Allsun-Hotel auf Mallorca ab 2843 Euro buchen. Im direkten Vergleich dazu kostet eine Woche im 4-Sterne-Hotel in der Türkei unter denselben Bedingungen lediglich 1750 Euro – eine Differenz von rund 1100 Euro. Rhodos liegt mit Einstiegspreisen ab 2.381 Euro preislich ebenfalls deutlich unter Mallorca-Niveau.

Mallorca als „Ganzjahresziel“ etabliert

Trotz der gestiegenen Preise setzt Alltours weiterhin stark auf Mallorca. Die Hotelkette Allsun hat sich dort laut Unternehmen als „Ganzjahresziel“ etabliert. Viele der Häuser bieten Programme für Wellness, Fitness und Unterhaltung auch in der Nebensaison an. Noch vor dem offiziellen Start der Sommersaison am 1. Mai werden wieder alle Allsun-Hotels auf der Insel geöffnet sein.

Parallel forciert Alltours die Expansion in anderen Mittelmeerregionen. Zwei neue Allsun-Häuser auf Kreta ergänzen ab Sommer 2025 das Portfolio: Das renovierte 4,5-Sterne-Hotel Malia Beach sowie das neu gebaute 5-Sterne-Haus Carolina Sun Beach, das im Juli eröffnen soll. Die Hotelmarke wächst damit auf 32 Anlagen – verteilt auf Mallorca (21), Kanaren (6), Kreta (4) und Türkei (1).

Nachfrage steigt – auch für kurzfristige Buchungen

Zu Beginn der Osterferien in den ersten Bundesländern rechnet Alltours mit einer hohen Nachfrage. Für Kurzentschlossene wurden daher Hotel- und Flugkontingente kurzfristig erweitert. Neben Mallorca, Griechenland und der Türkei zählen auch Ägypten, das spanische Festland sowie die Kanaren zu den gefragtesten Zielen. Wer auf das Auto setzt, findet außerdem Angebote in Deutschland, Österreich und Italien.

Um Familien den Urlaub zusätzlich zu erleichtern, bietet der Veranstalter diverse Preisvorteile: Kinder unter zwei Jahren reisen generell kostenlos, in vielen Hotels wohnen Kinder bis 14 Jahre gratis. Zudem gelten in den Ferien spezielle Kinderfestpreise.

Trotz dieser Rabatte bleibt Mallorca das teuerste Ziel im Altours-Osterprogramm – und dürfte damit vor allem für preissensible Familien eine weniger attraktive Option sein.