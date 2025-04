In diesem Urlauberort auf Mallorca müssen Campmobilbewohner bald gehörig zahlen

Das Rathaus von Santa Margalida im Norden von Mallorca hat in den letzten Tagen eine Regelung für Wohnmobile und ähnliche Fahrzeuge im Küstendorf Son Serra de Marina festgelegt. Ab diesem Sommer wird es den Urlaubern dort nicht mehr möglich sein, einfach in irgendeiner Straße zu parken und dort zu nächtigen. Es gibt dann einen ausgewiesenen Platz dafür. Um einen Stellplat zu bekommen, muss zuvor ein Antrag beim Gemeinderat gestellt werden. Ist dieser genehmigt, werden die Reisenden im Campingwagen eine Tagesgebühr von 16 Euro entrichten müssen. Eine Höchstparkdauer von zehn Tagen darf dabei nicht überschritten werden.

Wohnwagen versperrten Anwohnern den Meerblick

Erstellt wurde diese Regelung auf Antrag zahlreicher Anwohner, die sich über parkende Wohnwagen in ihrer Straße beschwert hatten. Die hohen Fahrzeuge versperren nämlich den Einheimischen den Blick auf das Meer. Für diesen Ausblick zahlen sie schließlich eine höhere Miete. Je näher die Immobilie an der Küste liegt, desto teurer ist sie in der Regel. Ursprünglich sollte die Übernachtung in einem Campmobil sogar 20 bis 25 Euro kosten. Daraufhin gab es jedoch so viele Proteste, dass die Gebühr entsprechend gesenkt wurde.

Der neue Parkplatz befindet sich in der Carrer Llang, am oberen Ende des Ortes Son Serra. Dort stehen auf 1000 Quadratmetern 21 Plätze mit je zwei Anschlüssen für Strom, Trinkwasser und die Abwasserentsorgung zur Verfügung.

Antrag stellen

Der Antrag für einen Standplatz muss mindestens vier Tage vor Antritt des Urlaubs beim Rathaus eingegangen sein. Dazu muss ein Ausweis des Antragstellers hinterlegt werden. Nach einer Genehmigung werden die Urlauber schließlich zur Kasse gebeten. Die Höchstparkdauer von zehn Tagen wurde ursprünglich verordnet, um zu verhindern, dass sich Obdachlose oder Dauercamper, die in Campingmobilen leben, dort einnisten. Deswegen hatte der Inselrat im Vorjahr beschlossen, dass ein Caravan nicht lange an einem Ort stehen bleiben darf. Sprich: Es soll für Außenstehende nicht ersichtlich sein, dass Menschen auf den Straßen leben. Deswegen muss der nächste Parkplatz nach zehn Tagen mindestens 250 Meter von dem vorherigen entfernt sein.

Hintergrund

Auf Mallorca haben Wildcamper mit ihren Mobilheimurlauben bereits des Öfteren für Schlagzeilen gesorgt. Die Nutzung der Wohnwagen befindet sich seit vielen Jahren auf der Insel in einer rechtlichen Grauzone. Offiziell ist das Campen auf öffentlichen Plätzen, egal ob mit Zelt oder Wohnmobil, auf den Balearen nicht erlaubt. Zumindest gibt es bisher keine offizielle Verordnung zur Regulierung dieser Freizeitaktivität. Das stört viele Wohnmobilbesitzer, aber auch Anwohner, die sich durch die voll geparkten Straßen in ihrer Wohngegend nicht mehr wohlfühlen.