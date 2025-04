Mit Robbie Williams: Neues Tui-Kreuzfahrtschiff bricht von Mallorca aus zu Taufreise auf

Am vergangenen Montag hat in Palma de Mallorca die Taufreise des neuesten Tui-Kreuzfahrtschiffes, der "Mein Schiff Relax", begonnen. Am Mittwoch wird das Schiff bei einer großen Feier mit einem Auftritt des prominenten britischen Musikers Robbie Williams im spanischen Málaga getauft. Die "Mein Schiff Relax" bietet Platz für knapp 4000 Passagiere und wartet in den Bereichen Wellness, Infrastruktur und Nachhaltigkeit mit Neuerungen auf.

Seit 2. März hatte sich das Schiff auf seinen ersten sogenannten Vorfreudefahrten vor der Taufe befunden. Diese bieten eine Vorschau auf das neue Konzept von Tui Cruises, das auf mehr Freiraum, moderne Kabinen und innovative Unterhaltung setzt. Beim Gästewechsel am Montag und Dienstag kamen zahlreiche Fans, Geschäftspartner und Medienvertreter in Palma auf dem Weg nach Málaga an Bord. Dorthin wird die "Mein Schiff Relax" nahezu mit Höchstgeschwindigkeit fahren. Anlässlich der Schiffstaufe hat Tui Cruises ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einigen Starauftritten organisiert. Die Moderation übernimmt Judith Rakers. Entertainer Giovanni Zarella, Top-Act Robbie Williams und weitere Künstler werden genauso wie hochrangige Vertreter aus Málaga, von Tui Cruises und der Tui Group mit vor Ort sein. Gegen 22 Uhr abends sorgt Taufpatin Giuliana Rizzo dann beim Höhepunkt der Zeremonie dafür, dass eine Champagnerflasche am Rumpf zerbricht. Weiter geht's durchs westliche Mittelmeer Die Taufreise über Stationen in Marokko und Gibraltar und dem spanischen Festland endet dort, wo sie begann: in Palma. Bis in den Herbst 2025 hinein ist die "Mein Schiff Relax" hier stationiert. Eine Besonderheit des Schiffes ist die Übernachtung auf Mallorca zum Gästewechsel. Da sich das Schiff immer zwei Tage lang auf der Insel befindet, gibt es für alle Gäste die Möglichkeit, den Start- und Zielhafen zu erkunden. Als erstes Schiff aus einer neuen Generation bietet "Mein Schiff Relax" eine Mischung aus bekannten Merkmalen der Mein-Schiff-Flotte und einigen Neuheiten. Die Außendecks mit einem Schatten spendenden Dach über dem üblichen 25-Meter-Pool wurden neu konzipiert, unter den Bars und Restaurants gibt es teils neue Konzepte und neue Namen und die exklusiven Suitenbereiche mit zwei Restaurants, Lounge und Sonnendeck befinden sich nun gemeinsam am Heck des Schiffes.