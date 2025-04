Mit dem Boot auf Mallorca – wie wir das richtige Gefährt finden

Mallorca hat weit mehr als nur schöne Strände, tolle Partys und freundliche Einheimische zu bieten. Die größte Insel der Balearen ist auch ein beliebtes Ziel für Wassersport-Enthusiasten aus den unterschiedlichsten Ländern. Da überrascht es nicht, dass wir ein eigenes Boot mieten und eine tolle Zeit auf dem Wasser verbringen können. Allerdings ist die Auswahl an Booten groß, weswegen sich die Frage stellt, wie man eigentlich ein passendes Gefährt findet. Schauen wir es uns an!

Führerscheinfrage klären

Bevor wir ein bestimmtes Boot mieten , sollten wir erst einmal prüfen, ob wir es überhaupt steuern dürfen. Da die Regelungen diesbezüglich nicht dieselben wie in Deutschland sind, ist es besser, sich vor der Buchung über die geltenden Vorschriften zu informieren. Glücklicherweise sind die meisten Boote für Touristen führerscheinfrei, was die Auswahl ungemein erleichtert.

Für einen Bootstyp entscheiden

Da es viele Arten von Booten gibt, ist es gut, seine Optionen zu kennen. Kleine Motorboote sind zwar preiswert und schnell, aber eignen sich höchstens für einen Tagesausflug. Wer mehr Zeit auf dem Wasser verbringen möchte, sollte sich lieber für ein Hausboot oder eine Jacht entscheiden. Da Jachten in der Regel einen Skipper erfordern und deutlich mehr kosten als Hausboote, sprechen sie eher eine kleine Zielgruppe an. Hausboote richten sich hingegen an Familien, Gruppen und Paare, die eine entspannte Zeit auf dem Wasser verbringen möchten.

Maximales Budget festlegen

Die Kosten für eine Bootsmiete variieren stark. Der wichtigste Faktor ist selbstverständlich das Boot. Möchten wir nur ein kleines Motor-, Ruder- oder Segelboot ohne besondere Ausstattung buchen, fällt der Preis verhältnismäßig gering aus. Soll es hingegen ein großes Hausboot mit allerlei Annehmlichkeiten sein, sieht es schon ganz anders aus. Neben dem Boot gibt es noch viele weitere preisbestimmende Faktoren, darunter der Anbieter, das Gewässer sowie die Reisedauer und Reisezeit. Vor allem die Reisezeit macht einen gewaltigen Unterschied. Während der Saison fällt der Preis deutlich höher aus als außerhalb der Saison. Der Preis kann schnell das Doppelte oder Dreifache betragen.

Richtige Größe und Ausstattung wählen

Wie groß ein Boot sein muss, hängt ganz davon ab, was wir damit vorhaben. Möchten wir längere Zeit auf dem Boot verbringen oder gar darin schlafen, braucht es Kabinen mit Schlafplätzen. Planen wir hingegen nur einen kurzen Ausflug, reicht ein kleineres Boot vollkommen aus. Dabei spielt es natürlich auch eine Rolle, wie viele Personen das Boot unterbringen soll. Selbst bei Hausbooten gibt es hier große Unterschiede. Während einige nur Platz für maximal vier Personen bieten, ermöglichen andere die Unterbringung von zehn oder mehr Personen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausstattung. Wie gut sie sein muss, kann jeder selbst entscheiden, aber Vorzüge wie ein sauberes Badezimmer, eine gut ausgestattete Küche und ein schönes Sonnendeck tragen maßgeblich zu einer guten Reiseerfahrung bei.

Rechtzeitig buchen

Sobald wir wissen, was für ein Boot es ungefähr sein könnte, sollten wir nicht zögern. Das liegt daran, dass eine rechtzeitige Buchung oft den Unterschied zwischen einer guten oder schlechten Wahl darstellt. Zum einen haben wir wesentlich mehr Auswahl, zum anderen müssen wir voraussichtlich deutlich weniger bezahlen. Ganz zu schweigen von dem fehlenden Zeitdruck. Je früher wir uns um die Buchung kümmern, desto eher können wir mit klarem Kopf eine Entscheidung treffen.