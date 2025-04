Trotz deutlich höherer Hotelpreise: Deutsche Touristen strömen schon vor Ostern in Massen nach Peguera

Angesichts des angelaufenen Ansturms vor allem deutscher Urlauber in Peguera reiben sich die Verantwortlichen der zuständigen Gemeinde Calvià die Hände. Ungeachtet eines Anstiegs der Hotelpreise von 25 Prozent in den vergangenen fünf Jahren – allein von 2023 bis 2024 betrug dieser neun Prozent – halten die treuen Gäste dem Ferienort fest die Treue, wie es in einer Pressemitteilung am Freitag hieß.

80 Prozent der Urlauber in Peguera kommen aus der Bundesrepublik – und das nicht mehr nur im Sommer, sondern zunehmend auch im Frühling und Herbst. Das verlängere die Saison gehörig, heißt es in der Pressemitteilung.

Vor allem Vier- und Fünf-Sterne-Hotels Peguera und die anderen zu Calvià gehörenden Urlauberorte wie Palmanova und Magaluf verfügen über 51.330 Hotelbetten (drei, vier und fünf Sterne), wovon mehr als 80 Prozent zu den Vier- und Fünf-Sterne-Kategorien gehören. Hiervon entfallen auf die besonders ansprechende Cala Fornells 21 Prozent mit 10.810 Betten. 66,50 Prozent davo zählen zur Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie. Dienstags findet in Peguera der größte Markt in der Gemeinde Calvià mit mehr als 200 Ausstellern statt, was die Besucher der Pressemitteilung zufolge besonders anspricht. An dem 1300 Meter langen Ufer-Boulevard befinden sich Restaurants und zahlreiche Läden. Laut der Gemeinde wurde der Ort in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren zu einem „attraktiven Bezugspunkt". Peguera gilt seit vielen Jahrzehnten vor allem für ältere Besucher aus Deutschland als Sehnsuchtsort schlechthin. Er verfügt neben der Cala Fornells noch über weitere Strände wie die Playa Palmira, die Playa Torà und die Playa Romana.