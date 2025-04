Das sind die sechs beliebtesten Strände im Südwesten Mallorcas

Auf Mallorca hat die Saison wieder begonnen und bald ist es bereits wieder an der Zeit, eine Liste der Strände zu erstellen, die Sie in Ihrem Urlaub besuchen möchten. Gerade im Südwesten der Insel gibt es viele nahe beieinander und einfach zu erreichende Playas, die groß sind und einiges zu bieten haben. MM hat Ihnen die sechs beliebtesten herausgesucht.

Ungefähr 20 Kilometer von Palma entfernt liegt der rund 1000 Meter lange und 50 Meter breite Strand Santa Ponça. Die Bucht ist umgeben von Felsen, besticht mit weißem Sand und kristallklarem Wasser. Der Einstieg ins Meer ist flach abfallend und somit ideal für Kinder zum Spielen geeignet. Aber auch das Wassersportangebot machen die Playa perfekt für einen Familienurlaub. Dazu gibt es viele Schirme und Liegen. Eventuell kann dort sogar ein schattiges Plätzchen für das Handtuch unter den Kieferbäumen gefunden werden. Umkleidekabinen, WCs und Duschen sind vorhanden. Viele Hotels und Restaurants in Ufernähe mit einer guten Küche laden zum Kaffee oder zum Essen ein.

Die Playa Santa Ponça ist sehr gut für Familien mit Kind geeignet.

Die Playa de Palmira gehört zu der Gemeinde Peguera.

Die Playa Palmanova ist über 1000 Meter lang und bietet zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten: lange Spaziergänge auf weißem Sand und ein großes Wassersportangebot ziehen viele Touristen an. Gerade das Schnorcheln ist hier sehr beliebt. Plätze für Beachvolleyball begeistern viele Sportbegeisterte. Der flache Zugang ins saubere Meerwasser ist ideal für Kinder. Am Strand gibt es reichlich Sonnenliegen, Sonnenschirme, Duschen und Toiletten. Die Strandpromenade bietet zahlreiche Bars, Restaurants, Geschäfte und Kinderspielplätze.

In Palmanova werden gerne Tourniere für Beachvolleyball abgehalten.

Strand Portals Nous

Der auch unter dem Namen Playa d’Oratori bekannte Strand ist bei jüngeren Generationen für die vielen Ausgehmöglichkeiten im Umkreis bekannt. Familien schätzen den flachen Wasserabfall im Meer. Allerdings wird dort häufig von Quallen gewarnt.

Zu Liegen, Sonnenschirmen, Dusch- und Umkleidemöglichkeit sowie WCs kommt noch ein toller Wassersportverleih. Diverse Bars oder der nebenan gelegene Jachthafen Puerto Portals bieten ein gutes gastronomisches Angebot.

Die Playa de la Romana ist einer von drei Stränden der Gemeinde Peguera.

Playa Palmira, Tora und la Romana der Gemeinde Peguera

Die Gemeinde Peguera hat gleich drei tolle Playas zu bieten, die direkt nebeneinander liegen und durch eine schöne Fußgängerpromenade verbunden sind. An allen Playas gibt es weißen Sandstrand, Liegen, Schirme, Bars und Restaurants zur Genüge.

Magaluf ist bei vielen britischen Partyurlaubern beliebt. Der lange Strand hat zudem ein großes Sericeangebot.

Partystrand Magaluf

Magaluf ist bei vielen britischen Touristen beliebt und so etwas für Besucher, die mehr an stark belebten und actionreichen Stränden mit entsprechender Beachclub-Auswahl interessiert sind. Der feinkörnige Sandstrand mit rund 900 Metern Länge zieht aber auch für Sonnenanbeter an. Das türkisfarbene Wasser ist sehr klar und der Einstieg ins Meer bleibt sehr lange flach, weshalb der Abschnitt auch gerne von jüngeren Schwimmern besucht wird.