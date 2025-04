Risiko Mallorca-Reise: Wenn Tiere auf dem Flug sterben oder verloren gehen

Die Meldung des tragischen Todes der Französischen Bulldogge "Nano", die im Jahr 2013 auf dem Flug von Sevilla nach Mallorca qualvoll verendete, hatte viele Menschen geschockt. Das Schlimme: "Nano" ist kein Einzelfall! Berichte über Übelkeit, Misshandlung, kaputte Transportboxen und Todesfälle von Vierbeinern in Flugzeugen gelangen immer wieder in die Schlagzeilen. Denn: Offenbar werden die Tiere beim Transport in der Luft immer wieder hohen Risiken ausgesetzt!

Der Hund war in der prallen Sonne verdurstet

"Nano" wurde vor Abflug eine Stunde in seiner Transportbox in der prallen Sonne abgestellt. Ohne Wasser, ohne schützendes Dach über dem Köpfchen – und kam auf Mallorca tot an. Als sich der Hundehalter an die Öffentlichkeit wendete, entfachte er eine wichtige Debatte über den Lufttransport von Haustieren. Viele Tierschützer kritisieren: Tiere wurden gemäß dem Montrealer Übereinkommen von 1999 lediglich als Gepäck klassifiziert. "Ein problematischer rechtlicher Status, der einem Lebewesens nicht gerecht werde", so die Aktivisten.

2021 wurde die Initiative "FlyTogether" gegründet, die es sich unter der Leitung von Sonia Aguado zur Aufgabe gemacht hatte, solche Geschehnisse zu dokumentieren und publik zu machen. Zum Beispiel der Fall von Katzen, die durch kaputte Transportkästen flohen und nie wieder gefunden wurden oder Fälle von Tierquälerei und Misshandlung durch achtlose Flughafenmitarbeiter.

Sicherheitskontrollen als Risiko

Eines der größten Probleme, so die Tierschützer, stellten die Sicherheitskontrollen dar. Viele Katzen gehen dort verloren, weil Besitzer gezwungen werden, ihre Tiere aus den Transportboxen zu nehmen. Am Flughafen Madrid-Barajas habe sich im Laufe der Zeit eine Kolonie von über 200 verlorenen Tieren gebildet. Nur ganz vereinzelt gelingt es Reisenden dann, ihr Tier in solchen wilden Kolonien wiederzufinden.

Und die Hauptprobleme während des Transports selbst? "Die Tiere werden fallen gelassen, gequetscht und kommen oftmals blutend an", berichtet Aguado, deren Organisation mittlerweile 40.000 Follower auf Instagram hat. "Und das Schlimmste ist, dass die Verantwortlichen keinerlei Konsequenzen tragen müssen", sagt sie fassungslos und spricht die Montrealer Klausel an, die Tiere nur als Gegenstände identifizierte.

Internationale Problematik

Zwar gebe es für verstorbene oder verlorengegangene Vierbeiner eine Entschädigung – dies sei aber für die meisten Herrchen nur ein schwacher Trost. "Die Summe für ein verstorbenes Tier liegt in Deutschland derzeit zwischen 1300 und 1850 Euro – dieselbe Summe, die auch für ein verlorenes Gepäckstück fällig wird" berichtet Aguado. Ein deutscher Präzedenzfall habe zwar einmal zu einer Entschädigung von 5000 Euro geführt, aber dies sei selten. Die Aktivisten wollen deshalb weiterkämpfen, um vor dem Europäischen Gerichtshof Änderungen des rechtlichen Status der Tiere zu erreichen.

Aktuelle Herausforderungen

Und auch sonst gebe es noch viele Herausforderungen. Es gebe keine einheitlichen Protokolle und Vorfallregister würden auch nicht geführt. Ein sich mit der Thematik auskennender Rechtsanwalt, Jose Antonio Romero von "Reclamavión", betont: "Die Fluggesellschaften kommunizieren Vorfälle nicht, da dies ihrem Ruf schadet. Die meisten Betroffenen kennen ihre Rechte nicht oder wissen nicht, wie sie diese durchsetzen können."