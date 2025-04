Trotz Starkregenwarnung für Mallorca: So genießen deutsche Urlauber den Strand von Alcúdia noch vor Ostern

Angesichts der Osterferien in zahlreichen Bundesländern hat sich Mallorca in den vergangenen Tagen spürbar mit deutschen Touristen gefüllt. In Port d'Alcúdia bevölkerten zahlreiche Reisende trotz Starkregenwarnung und Temperaturen unter 20 Grad den Strand. Wie MM vor Ort beobachten, gingen nicht wenige sogar ins Meer, auch in Pools bereits geöffneter Hotels schwammen Feriengäste.

Bei einem Besuch konnte der Emissär feststellen, dass die Scheu vor dem mit 17 Grad noch sehr kalten Wasser gar nicht so groß war, was daran liegen dürfte, dass monatelange Niedrigsttemperaturen in Mitteleuropa die Menschen abgehärtet haben dürften. Parallel dazu zeigten sich auf der Promenade von Port d'Alcúdia Spanier noch in dicken Jacken. Es regnete zwar, doch es waren nur Schauer Zeitweise hatte es zwar auch im Norden von Mallorca geregnet, doch handelte sich lediglich um Schauer. Die sonnigen Abschnitte waren am Montag lang, so dass die Zahl der Wärmehungrigen, die sich auf die Liegen betteten, durchaus erklecklich war. Der Ansturm der Menschen aus Mitteleuropa auf Mallorca lässt erahnen, wie voll es in der warmen Jahreszeit auf der Insel wird. Vor allem Familien mit Kindern genossen schöne Stunden an der mit Kiefern bestandenen Playa d'Alcúdia, an der sich vor allem Vier- und Fünfsternehotels befinden. Die Liegen der Gemeinde Alcúdia stehen schon bereit, auch einige der neuen Strandrestaurants sind geöffnet. Das gilt auch für diverse Souvenirläden. Die neu eingeführten Elektrokutschen können bereits angemietet werden.