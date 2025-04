Frisch renoviert aus der Winterpause: Dieses beliebte Hotel auf Mallorca hat neue "Afrika-Suiten"

Nach einer dreimonatigen Winterpause hat das Lindner Hotel Mallorca in Portals Nous am 1. April 2025 wieder seine Türen geöffnet – rundum renoviert, modernisiert und nach Angaben der Unternehmensgruppe "mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit". Das zwischen dem noblen Yachthafen Puerto Portals und Palma gelegene, bei viele Deutschen Urlaubern sehr beliebte Haus will seine Gäste "mit frischem Design, mehr Komfort und einem attraktiven Eröffnungsangebot" empfangen.

Neuer Glanz für Suiten, Lobby und Restaurant Im Fokus der Renovierung standen die sogenannten "African Suites", das Signature-Angebot des Hotels. Diese zeigen sich jetzt heller, luftiger und noch mediterraner – ohne ihren markanten kolonialen Stil zu verlieren. Die Einrichtung bleibt inspiriert von der Afrika-Leidenschaft des Hotelgründers, was sich in zahlreichen Originalstücken aus dem Kontinent widerspiegelt. Auch die Lobby wurde neu gestaltet: Persönlicher, kommunikativer und zeitgemäßer präsentieren sich nach Angaben der Kette nun mehrere kleine Check-in-Desks statt eines großen Empfangstresens. Auch der Restaurantbereich wurde modernisiert. Ähnliche Nachrichten Nach Insolvenz der Kette: So geht es mit dem Lindner Hotel auf Mallorca weiter Mehr ähnliche Nachrichten Starker Fokus auf Nachhaltigkeit Das Thema Nachhaltigkeit spielt im Lindner Hotel Mallorca Portals Nous eine zentrale Rolle. Mit dem GreenSign Level 4 erfüllt das Hotel nach eigenen Angaben bereits 74 Prozent der insgesamt 130 Nachhaltigkeitskriterien – Tendenz steigend. Durch neue, energieeffiziente Heizungs- und Klimasysteme soll dieser Wert weiter verbessert werden. Zum Auftakt der Sommersaison bietet das Hotel vom 1. April bis zum 5. Juni 2025 ein attraktives Angebot: Gäste erhalten 30 Prozent Rabatt auf die regulären Tagesraten, ausgenommen an Feiertagen und langen Wochenenden. Im Dezember 2024 stellte die Lindner Hotels AG beim Amtsgericht Düsseldorf einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung. Das Hotel auf Mallorca war davon jedoch nicht betroffen.