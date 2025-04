Entdecken Sie den besten Ausflug Mallorcas zu Ostern: „Inselrundfahrt“ mit Zug, Straßenbahn und Boot

Wenn Sie auf Mallorca leben und an Ostern etwas unternehmen möchten, haben wir den perfekten Plan für Sie. Der Ausflug „Inselrundfahrt“ ermöglicht es Ihnen, eine der schönsten Routen der Insel zu genießen, die Geschichte, Landschaft, Gastronomie und Meer miteinander verbindet. Dieses Erlebnis ist ideal für Familien, Freundesgruppen oder Paare und kombiniert drei Ausflüge an einem einzigen Tag.

Die Aussicht auf die Serra de Tramuntana ist ein Geschenk des Weltkulturerbes.

Was ist der Ausflug „Inselrundfahrt“?

Es handelt sich um ein komplettes Erlebnis, das Sie von Palma aus in das Herz der Serra de Tramuntana führt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Entlang der Strecke können Sie drei sehr unterschiedliche, aber ebenso besondere Verkehrsmittel nutzen: den jahrhundertealten Zug (Tren de Sóller), die traditionelle Straßenbahn, die Sóller mit seinem Hafen verbindet, und eine Bootsfahrt mit Barcos Azules nach Sa Calobra, einem der spektakulärsten Orte an der Nordküste Mallorcas. Es handelt sich um eine Rundtour, die Sie mit einem Führer oder auf eigene Faust unternehmen können, je nach Ihrem Tempo und Ihren Vorlieben.

Start in Palma mit dem Tren de Sóller

Die Reise beginnt an der Plaça d'España, am Bahnhof des historischen Tren de Sóller, der die Hauptstadt mit dem Orangental auf einer einzigartigen Strecke verbindet. Dieser Holzzug, der seit 1912 in Betrieb ist, lässt die Vergangenheit wieder aufleben, während er durch Tunnel, über Viadukte und durch Landschaften mit Mandelbäumen, Olivenbäumen und Trockensteinterrassen fährt. Diejenigen, die mit dem Auto aus anderen Gemeinden anreisen, können die Fahrt auch am Bahnhof Son Sardina beginnen, wo es kostenlose Parkplätze gibt.

Besichtigung von Sóller und Fahrt zum Hafen mit der Straßenbahn

Wenn Sie in Sóller ankommen, können Sie die Gelegenheit nutzen, um durch die Altstadt zu schlendern, den charmanten Bahnhof zu besuchen und die Werke von Miró oder Picasso zu bewundern, einen Drink auf einer der Terrassen zu nehmen oder die Geschäfte und Märkte zu erkunden. Vom Ortszentrum aus führt die historische Straßenbahn durch das Tal zum Hafen von Sóller, durch gepflasterte Straßen und Orangenhaine, mit Blick auf das Meer und die Berge. Diese kurze Strecke, für die man nur 15 Minuten benötigt, ist eines der ikonischsten Postkartenmotive Mallorcas und ein Erlebnis, das Tradition und Naturschönheit miteinander verbindet.

Die Schiffstour durch das tiefblaue Mittelmeer führt vorbei an Felsklippen und Wassergrotten.

Ein Ausflugsschiff von Barcos Azules bringt Sie nach Sa Calobra

Im Hafen angekommen, beginnt die Überfahrt entlang der Nordküste mit Barcos Azules. Die Boots- oder Katamaranfahrt führt Sie entlang von Klippen, versteckten Buchten, Meereshöhlen und Bergen, die ins Meer stürzen. Nach weniger als einer Stunde Fahrt erreichen Sie Sa Calobra, eines der Juwelen der Tramuntana, wo Sie kristallklares Wasser, ein Kieselstrand und der spektakuläre Torrent de Pareis erwarten.

In Sa Calobra haben Sie Zeit zur freien Verfügung und können tun, worauf Sie Lust haben. Sie können sich sonnen, durch den in den Felsen gegrabenen Tunnel spazieren, der zum Torrent de Pareis führt, oder sich hinsetzen und ein gutes Essen genießen. In der Gegend gibt es mehrere Restaurants, in denen sich Paella oder mallorquinische Küche direkt am Meer in einer einzigartigen und geschützten natürlichen Umgebung genießen lässt.

Und wenn das Wetter schlecht ist?

Wenn die Meeresbedingungen eine Schifffahrt nicht zulassen, ist der Ausflug dennoch eine ausgezeichnete Option. Die Zugfahrt von Palma nach Sóller wird beibehalten, mit einer kostenlosen Besichtigung der Stadt und der Möglichkeit, in einem ihrer Restaurants zu essen und durch das Tal zu schlendern. Es ist ein ganz besonderer Tag, an dem man wegen Regens nichts absagen oder verschieben muss. Außerdem können Sie Sóller auf diese Weise in aller Ruhe neu entdecken und die Architektur, die lokalen Produkte und die natürliche Umgebung genießen.

Sie haben die Wahl:

Einer der großen Vorteile dieser Exkursion ist, dass sie sich an Sie anpasst. Sie können sich für die Option „in Ihrem eigenen Tempo“ entscheiden, bei der Sie Ihren Zeitplan selbst bestimmen können, oder für die geführte Tour, bei der alles organisiert ist und Sie von einem Führer begleitet werden, der das Erlebnis mit Erklärungen und Zusammenhängen bereichert. Beide Optionen werden während der gesamten Osterzeit angeboten.

Warum ist es ideal an Ostern?

Dieser Ausflug fällt mit den Schulferien zusammen und ist ideal für die ganze Familie. Er bietet die Möglichkeit, von Palma oder Son Sardina aus zu starten, Meer und Berge an einem einzigen Tag zu kombinieren und Zeit für ein gemütliches Mittagessen einzuplanen. Es ist auch eine Gelegenheit, Mallorca aus einer anderen Perspektive neu zu entdecken.

Buchen Sie jetzt Ihre "Inselrundfahrt"

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit. Erleben Sie eine der umfassendsten, authentischsten und aufregendsten Erfahrungen, die man auf Mallorca machen kann. Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten zu Ostern einen Tagesausflug.