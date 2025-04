Abrupte Bremsung: Unfall auf dem Kettenkarussell auf Rummelplatz in Palma

Auf dem Rummel "Fira del RAM" in Palma de Mallorca haben sich zwei Kinder am vergangenen Dienstag während der Fahrt auf einem Kettenkarussell leicht verletzt. Grund: Ein technischer Fehler hatte laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" dazu geführt, dass der Betrieb des Motors während der vollen Fahrt ruckartig zum Stehen kam. Dabei gerieten die schweren Ketten, an denen die Sitze hängen, so stark in Bewegung, dass sie abrupt ineinander krachten.

Sensorausfall löst Notbremse aus Der Besitzer des Karussells geht davon aus, dass das Computerprogramm durch einen Sensorfehler einen Schutzmechanismus verursacht hatte. Dadurch habe sich ein Kabel der Maschinerie gelöst, und habe so die Notbremsung eingeleitet. Der Vorfall sei bedauerlich, die Sicherheitsvorkehrungen hätten aber gezeigt, dass sie funktionieren und vor Ernstfällen schützen. Nur leichte Verletzungen Abgesehen von dem großen Schrecken, den vor allem die kleinen Mitfahrer und deren am Rande zuschauende Eltern erlitten, verletzten sich zwei Mädchen, als sie mit den Ketten ineinander gerieten. Dabei schnitt sich ein Kind den Finger auf, das andere schlug sich die Nase auf. Beide bluteten, schlimmere Schäden wurden glücklicherweise nicht ausgelöst. Ähnliche Nachrichten Riesenrad, Achterbahn und Zuckerwatte: Größte Mallorca-Kirmes in den Startlöchern Mehr ähnliche Nachrichten Das Fahrgeschäft wurde direkt nach dem Vorfall vorsorglich geräumt und geschlossen. Der verantwortliche Schausteller hat den Eltern zugesagt, dass eine Versicherung für die Schäden aufkommt. Für den Vater der verletzten Kinder ist das allerdings nur ein schwacher Trost. Das ganze Fahrgestell sei laut seinen Beobachtungen bei dem plötzlichen Halt drei Meter in die Tiefe gestürzt. "Es ist ein Wunder, dass nichts Schlimmeres geschehen ist." Am Donnerstag wurde eine Sicherheitsinspektion durchgeführt. Bis auf Weiteres bleibt das Karrussell geschlossen. Der Betreiber hofft, dass kein Sensor defekt ist, da der Austausch 3 bis 10.000 Euro kosten kann. In dem Falle hat das starke finanzielle Auswirkungen und kann dazu führen, dass er sein Geschäft schließen muss. 2023 mussten sieben Fahrgäste in 25 Metern Höhe aus ihrer Gondel befreit werden Die Veranstalter des Jahrmarkts "Fira del RAM" versichern stets die hohen Sicherheitsstandards und dass deren Einhaltung ständiger Kontrolle unterlägen. 2023 mussten jedoch aus 25 Metern Höhe sieben Fahrgäste befreit und auf den Boden zurückgebracht werden. Sie hingen mehr als eine Stunde in der Luft und waren dort eingeschlossen. Der 60 Meter hohe Turm war zum Stillstand gekommen. Bei einer Fahrt sitzen Menschen in den am Turm befestigten Gondeln, sogenannten Raketen, und werden mit hoher Geschwindigkeit in die Höhe "geschossen", in der die Besucher mit Gurten in der Luft schweben.