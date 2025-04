Von der Dose bis zur teuren Maß: So viel kostet das Bier am Ballermann

Die neue Saison am Ballermann auf Mallorca ist gerade am Anlaufen. Die Bierpreise sind in vielen Lokalen gestiegen. Aber muss darunter der Spaß leiden? Einige finden die Preise immer noch günstiger als in Deutschland. Andere haben allerhand Methoden entwickelt, um beim Alkohol Geld zu sparen ohne weniger trinken zu müssen. Sei es durch Vorglühen auf dem Hotelbalkon oder in günstigeren Lokalen – oder gar mit Hotelbuchungen inklusive Bierverkostung. MM hat sich umgehört und die genauen Preise der beliebtesten Feiertempel rund um Bier- und Schinkenstraße an der Playa de Palma für Sie festgehalten.

Direkt am Beachclub Balneario 6 sitzen Christine (43) und Hergen (46) Bönecker aus Oldenburg in Norddeutschland in der Sonne und genießen ihr Bier. Die beiden sind alle zwei bis drei Wochen auf der Insel, sind immer in Hotels an der Playa de Palma und besichtigen die ganze Insel. Dieses Jahr sind sie bereits das zweite Mal hier. Die Bierpreise finden die beiden vollkommen in Ordnung. "Immer noch günstiger als in Deutschland", sagt Christine. "An der Nordseeküste kostet das Bier auf Norderney 6,50 Euro und hier 4,80 Euro. Selbst bei uns in Oldenburg ist das Bier teurer", fügt Hergen hinzu. Wer es unbedingt günstiger haben möchte, könne in der zweiten Meereslinie Bier trinken. Dort wären die Getränke gleich viel günstiger.

Balneario 6: 0,5 l San Miguel: 4,80 Euro

Christine 43 und Hergen (46) Bönecker aus Oldenburg finden die Bierpreise völlig in Ordnung.

Am Mega Park gönnen sich Sven und Marion Lendemann aus dem Münsterland eine Pause. Das Bier sei selbst in dieser Party-Einrichtung noch günstiger als in Deutschland, sagen sie. "Wobei es hier nicht viel Sinn macht, einen Liter Bier zu trinken. 0,5 Liter sind seltsamerweise viel günstiger. Dann trinke ich doch lieber zwei kleine als ein Maß", schlussfolgert Marion. Denn wer sich einen Liter des spanischen Bieres San Miguel gönnt, zahlt – egal ob als Kombi, also mit T-Shirt oder ohne – 18,60 Euro. Ein halber Liter kostet nur 7,30 Euro. Die 4 Euro Preisunterschied lohnen sich also nur für diejenigen, die unbedingt ein T-Shirt dazu bekommen möchten. "Im Vergleich zum Oktoberfest ist das Maß aber immer noch günstiger. Da zahlst Du, glaube ich, 21 oder 22 Euro", fügt Sven hinzu.

Mega Park: Ein Liter San Miguel Bier mit oder ohne T-Shirt 18,60 Euro. 0,5 Liter 7,30 Euro

Sven und Marion Lendemann aus dem Münsterland haben festgestellt, dass im Mega Park die Preise keinen Sinn machen.

Vor dem Restaurant "Zur Krone" sitzt der Junggesellen-Club Herstein. Was die Verhältnismäßigkeit der Preise angeht, gehen die Meinungen bei der 13-Kopf-Gruppe auseinander. "Ist mir vollkommen egal, mein Mann zahlt!", sagt Manuela, lacht herzlich und zeigt dabei auf Dennis G., der mit einem großen Deutschlandhut an seinem Bier nimmt. "Mega Park ist wirklich schweineteuer geworden. Da gehen wir lieber in den Bierkönig, da sind die Preise zwar teurer, aber die haben ja auch mehrmals am Tag Live-Auftritte", sagt der 47-Jährige. Kumpel Stefan findet die Bierpreise "stabil wie immer". Felix und der Rest der Truppe sehen das ganz anders: "Im Mega Park sind die Preise übertrieben hoch. Ich habe 6,90 Euro für einen Kümmerling bezahlt", sagt Felix entrüstet. Den Rest der Lokale findet der 46-Jährige lediglich ansatzweise akzeptabel. "Wir gehen dort nur noch hin, wenn irgendwelche tollen Auftritte stattfinden. Sonst vermeiden wir den Laden", fügt er noch hinzu.

Zur Krone: 0,5 l Krombacher oder San Miguel 5 Euro.

Auf der Promenadenmauer sitzen Steve, Marcel und Julia aus Köln mit einem Dosenbier von Estrella Galicia aus dem Supermarkt. "Wir möchten braun werden und setzen uns dafür auch gerne mal direkt in die Sonne", sagt Steve und grinst. Das Bier schmecke genauso gut. "Aber im Mega Park und den anderen Läden sind die Preise bestimmt um 20 Prozent gestiegen", ist sich Marvin sicher.

0,33 l Dose Estrella Galicia: 1 Euro

Auf der Mauer sitzen Steve, Marcel und Julia aus Köln mit einem Dosenbier von Galicia-Estrella aus dem Supermarkt.

Matthias Stein (24), Nils Bleeser (22) und André Seeländer (22) kommen aus Koblenz und genießen am Balneario 4 ihr Bier. Die Preise seien überall gestiegen, sagen sie. Deswegen haben die drei jungen Männer vorher konkret geplant. "Im Hotel Riu bekommen wir am Tag drei Biere geschenkt. Dann decken wir uns mit Dosenbier aus dem Supermarkt ein und glühen auf dem Balkon ordentlich vor", erklärt Stein. Ob sie es dann vermeiden, in den Mega Park zu gehen? "Vermeiden? Auf keinen Fall!", sagt Seeländer schnell. "Aber ich trinke dort etwas langsamer und bedachter." Die drei gehen jedoch generell viel lieber in den Bierkönig.

Balneario 4: 0,5 l San Miguel oder Krombacher 5 Euro

Matthias Stein (24), Nils Bleeser (22) und André Seeländer (22) kommen aus Koblenz und genießen am Balneario 4 ihr Bier.

Beim Bierkönig selbst sitzt Lukas Schmidt mit einem Freund. Beide kommen aus Herborn und haben die Preise genau studiert. “Ein halber Liter Bier kostet 7 Euro. Das ist schon teuer”, sagt der 19-jährige Hesse. Die Freunde glühen jedoch grundsätzlich im Bamboleo ordentlich vor. Denn dort ist das Bier viel günstiger. Wenn sie dann “genügend getankt” haben, gehen sie in den Bierkönig. Das ist ja nicht weit. Dafür müssen sie schließlich nur die Straße überqueren.

Bierkönig selbst sitzt Lukas Schmidt mit einem Freund.

Ein paar Tische weiter vorn im Biertempel sitzt Marvin Ess. Der 23-Jährige hat ein Hotel mit drei Gratis-Bier gebucht. “Die Preise sind wie in Dortmund”, sagt er schulterzuckend. Aber auch Ess glüht vor. Beim Kiosk gibt es das "Corona-Bier". Das lohnt sich zuerst zu trinken”, schlussfolgert er.

Bierkönig: 0,5 l König Pilsener: 6,70 Euro. 1 Liter 16,50 Euro.

Marvin Ess kommt im Bierkönig gerade in Schwung.

Auf der anderen Straßenseite feiert Angie Hagedorn aus Hamburg mit ihren Freundinnen im Bamboleo. Die 52-Jährige hatte als Hochzeitsfotografin so viele Aufträge, dass sie dringend abschalten musste. "Und wo kann man das schon besser als hier", fragt sie rhetorisch. "Die Preise sind vollkommen in Ordnung", sagt sie und nippt genüsslich an ihrem Bier.

Bamboleo: 0,3 l San Miguel oder Paulaner 3,50 Euro. 0,5 l Paulaner oder Radler 4,90 Euro.

Angie Hagedorn aus Hamburg mit ihren Freundinnen mi Bamboleo.

Und so viel kostet ein Bier in anderen Lokalen am Ballermann:

Sommerland: 0,5 Liter Bitburger: 5,70 Euro. 0,5 Weizenbier: 6,10 Euro

Münchner Kindl: 0,5 Liter Paulaner oder Radler: 4,90 Euro. 0,5 Liter Paulaner Weizenbier: 5,50 Euro.

Et Dömsche: 0,4 Liter Reissdorf Kölsch: 5 Euro. 0,5 Liter Bitburger: 5,70 Euro. 0,5 Liter Weizenbier: 6.10 Euro

Deutsches Eck: 0,5 Liter Krombacher: 5.30 Euro. 0,5 Liter Krombacher Hefeweizen: 5,60 Euro. 0,4 Liter Gaffel Kölsch: 4,60 Euro

Joy Palace: 0,5 Liter spanisches Bier: 4,90 Euro. 0.5 Liter Paulaner: 5,80 Euro.

Linus: 0,5 Liter San Miguel: 4,90 Euro. 0,5 Liter Franziskaner: 6,90 Euro.