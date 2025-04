In 62 Tagen um mehr als die halbe Welt: Von diesem Asien-Hafen kommt bald ein Aida-Schiff nach Mallorca

Üblicherweise legen in Palma de Mallorca Kreuzfahrtschiffe an, die eher kurze Reisen durchs Mittelmeer machen. In Bälde jedoch wird ein Aida-Oceanliner die Stadt erreichen, der vor einigen vom anderen Ende der Welt losgeschippert war.

Die Aida-Stella fuhr am Freitag von der japanischen Metropole Tokio los und befand sich am Sonntag im Meer östlich des Kaiserreichs. Weiter geht es in insgesamt 62 Tagen durch den Indischen Ozean und den Atlantik in Mittelmeer. Aufgrund der schlechten Sicherheitslage am Roten Meer wird das Schiff südlich um Afrika und nicht durch den Suezkanal überführt, wie die Rostocker Reederei mitteilte. Am 19. Juni 2025 wird das Kussmundschiff dann erstmals in diesem Jahr im Hafen der Inselhauptstadt von Mallorca erwartet.

Da Nang, Hambantota, Lüderitz

In der Sommersaison 2025 wird die Aida-Stella bis Anfang Oktober auf verschiedenen Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer ab/bis Palma de Mallorca eingesetzt. Zum Saisonende im Oktober finden Reisen zwischen Palma de Mallorca und Antalya mit Zielen im östlichen Mittelmeer statt.

Hier der Reiseverlauf der Aida-Stellaa vom 18. April bis 19. Juni 2025: Tokio – Shimizu – Seetag – Kobe – Seetag – Amami Oshima – Naha – Ishigaki – Keelung – Seetag – Hongkong – Seetag – Da Nang – Seetag – Ho-Chi-Minh-Stadt – Seetag – Seetag & Singapur – Singapur – Singapur – Port Klang – Langkawi – Seetag – Seetag – Hambantota – Colombo – Seetag – Male – Seetag – Seetag – Seetag – Mahe – Seetag – Seetag – Port Louis – Port Louis – Le Port – Seetag – Seetag – Seetag – Seetag – Gqeberha – Seetag – Kapstadt – Kapstadt – Kapstadt – Seetag – Lüderitz – Walvis Bay – Seetag – Seetag – Seetag – Seetag – Seetag – Seetag – Seetag – Praia – Seetag – Seetag – Las Palmas – Seetag – Gibraltar – Seetag – Palma de Mallorca.