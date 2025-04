Zahl der Mallorca-Flüge an Ostern erheblich höher als im vergangenen Jahr

Mallorca und die Nachbarinseln haben zu Ostern einen wahren Luftverkehrsrausch erlebt. Zwischen dem 11. und dem 21. April wurden auf den drei Insel-Flughäfen insgesamt 11.240 Starts und Landungen gezählt – das entspricht einem Anstieg von 45,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Spitzenreiter war einmal mehr der Flughafen Palma de Mallorca, wo die Zahl der internationalen Flüge um satte 78 Prozent nach oben schnellte. Auch auf Ibiza und Menorca waren die Terminals prall gefüllt mit Feriengästen aus aller Welt.

Allein am Ostersonntag wurden auf den Inseln 1100 Flüge abgewickelt – 10,5 Prozent mehr als im Vorjahr, als die Feiertage in den März fielen. Am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca registrierte die spanische Flughafenbehörde Aena 780 Flugbewegungen, davon 551 aus dem Ausland. Das entsprach einem Anteil von über 70 Prozent internationaler Verbindungen – ein neuer Osterrekord für die Ferieninsel.

Internationale Welle nach Mallorca

Insgesamt zählte der Flughafen Palma während der gesamten Osterwoche 8272 Flüge, 46 Prozent mehr als im Vorjahr. Den Löwenanteil machten die internationalen Verbindungen aus: 5894 Starts und Landungen kamen aus dem Ausland, während die Zahl der Inlandsflüge mit 2378 Maschinen nahezu stagnierte. Der stärkste Zuwachs kam demnach nicht aus Madrid oder Barcelona, sondern aus Berlin, Birmingham und Brüssel. Mallorca war zu Ostern weniger spanisch, mehr europäisch.

Ibiza und Menorca ziehen nach

Auch Ibiza profitierte von der gesteigerten Nachfrage: Mit 2105 Flügen verzeichnete Mallorcas große Schwester ein Plus von 46,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders auffällig war der internationale Zuwachs: 1109 Verbindungen aus dem Ausland bedeuten einen Anstieg von 119 Prozent – fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Auf Menorca fiel der Boom noch drastischer aus: Zwar zählte der kleine Flughafen nur 863 Flugbewegungen, doch die Zahl der internationalen Flüge schnellte um mehr als das Dreifache in die Höhe – 281 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Damit hat sich bestätigt, was Reiseveranstalter bereits im März vermutet hatten: Die Balearen zählen zu den großen Ostergewinnern im europäischen Tourismusgeschäft. Vor allem deutsche und britische Airlines hatten ihre Flugpläne massiv aufgestockt – mit Erfolg. Während in Mitteleuropa noch Regen und Wind herrschten, landeten auf Mallorca, Ibiza und Menorca im Minutentakt Jets voller Sonnenhungriger.