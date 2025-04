134 Meter lang, 74 Kabinen: Dieser spektaktuläre Viermaster ist gerade zu Besuch in Palma

Während andere Kreuzfahrtriesen wie schwimmende Hochhäuser die Häfen dominieren, gleitet die „Wind Star“ mit der Eleganz eines Segelklassikers durch die Meere. Über Ostern machte das 134 Meter lange Schiff der Reederei Windstar Cruises in Palmas Hafen fest – und zog alle Blicke auf sich. Mit ihren vier Masten und computergesteuerten Segeln, die sich per Knopfdruck in nur zwei Minuten setzen lassen, wirkt sie wie ein Relikt aus einer anderen Zeit – jedoch ausgestattet mit modernstem Komfort.​

1986 in Le Havre vom Stapel gelaufen, ist die „Wind Star“ das Typschiff einer Serie von drei baugleichen Segelkreuzfahrtschiffen. Mit einer Kapazität von lediglich 148 Passagieren in 74 Kabinen bietet sie eine intime Atmosphäre, die an eine private Yacht erinnert. Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: ein Hauptrestaurant namens „Amphora“, ein Veranda-Restaurant an Deck, eine Lounge, eine Bibliothek, ein Pool, ein Spa-Bereich sowie eine Plattform für Wassersport-Aktivitäten​.

Ein Hauch von Nostalgie mit modernem Luxus

Die „Wind Star“ kombiniert klassische Segelromantik mit zeitgemäßem Luxus. Die 2023 umfassend renovierten Teakdecks laden zum Flanieren ein, während die Kabinen mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Die internationale Crew von 90 Mitgliedern sorgt für einen persönlichen Service, der auf größeren Schiffen oft vermisst wird. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 Knoten und einer maximalen Geschwindigkeit von 15 Knoten unter Segeln bietet sie eine entspannte Reisegeschwindigkeit, die zum Genießen einlädt.​

Zwischenstopps im Mittelmeer und der Ägäis

Nach dem Aufenthalt in Palma setzt die „Wind Star“ ihre Reise durch das westliche Mittelmeer fort, mit geplanten Stopps in der Ägäis. Die Reiserouten sind sorgfältig ausgewählt, um den Gästen sowohl bekannte als auch weniger frequentierte Häfen näherzubringen. Mit Preisen ab 4500 Euro pro Person und Woche richtet sich das Angebot an Reisende, die Wert auf Exklusivität und ein besonderes Kreuzfahrterlebnis legen.​

In einer Zeit, in der Kreuzfahrten oft mit Massentourismus gleichgesetzt werden, setzt die „Wind Star“ ein Zeichen für eine andere Art des Reisens – stilvoll, entspannt und mit dem Wind als treibender Kraft.