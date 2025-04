Fliegt Ryanair bald nicht mehr von Köln nach Mallorca? Airline-Chef macht dunkle Andeutungen

Die auch Mallorca anfliegende Airline Ryanair ist zunehmend unzufrieden mit der Performance deutscher Airports. Drei Flughäfen hob CEO Eddie Wilson jüngst besonders hervor, nämlich, Köln-Bonn, Dresden und Berlin. Diese seien viel zu kostenintensiv. "Sie agieren nur noch auf 82 % ihres Vor-Covid-Niveaus“, so der Manager.

Ein Großteil der Mallorca-Urlauber stammt aus Nordrhein-Westfalen. Flüge mit Ryanair ab Köln-Bonn sind deswegen besonders begehrt. Ob Wilsons Kommentar über diesen Airport auch eine versteckte Ankündigung ist, diesen Airport wie bereits Dortmund künftig zu meiden, bleibt dahingestellt.

"Deutscher Luftverkehrsmarkt bricht zusammen"

Deutschland sei ohnehin weiterhin „der am schlechtesten abschneidende Luftverkehrsmarkt in Europa“. Die März-Verkehrszahlen von Ryanair für Deutschland zeigten, "dass der deutsche Luftverkehrsmarkt weiterhin zusammenbricht, besonders an teuren Flughäfen, an denen Ryanair für den Sommer 2025 Flüge gestrichen hat.“

In dem Verkehrsupdate für März ruft Eddie Wilson die kommende Bundesregierung dazu auf, die hohen Steuern und Gebühren abzuschaffen. Dabei wird der Ryanair-CEO gewohnt deutlich: „Während Deutschland versagt, wächst der Rest Europas, weil dort Steuern abgeschafft und Zugangskosten gesenkt werden.“

E