Alarm im Fünfsternehotel auf Mallorca: 150 Urlauber aus zehn Stockwerken fliehen über die Feuertreppe

Im Fünfsternehotel Iberostar Selection Es Trenc in Colonia Sant Jordi auf Mallorca ist in der Nacht zum Donnerstag gegen Mitternacht aus ungeklärten Gründen in jedem Zimmer der Feueralarm ausgelöst worden. 150 Gäste aus zehn Stockwerken flohen über die Feuertreppe nach draußen und warteten auf Feuerwehr, Polizei und Erklärungen vom Hotelpersonal. Gästen zufolge geschah dies vergebens. Eine Stunde später beschlossen die Besucher, auf eigene Faust wieder auf ihre Zimmer zurückzukehren.

Die meisten Gäste waren nur notdürftig mit Bademantel bekleidet "Ich bin nur mit Bademantel und Badelatschen bekleidet aus dem achten Stock über die Notfalltreppe nach draußen gekommen", berichtete Hotelgast Christian Kersten im MM-Gespräch. Gegen 23.30 Uhr habe der Alarm im ganzen Hotel die Leute aus dem Schlaf gerissen. Es sei chaotisch gewesen, jeder habe Angst gehabt, geschrien habe jedoch niemand. Gerade für ältere Menschen sei es zudem beschwerlich gewesen, ihren Weg ins Freie zu finden. Die Mütter hätten ihre Kinder auf dem Arm getragen, zeitweise sei es totenstill gewesen. Ähnliche Nachrichten Erst Explosion, dann Feuer: Wohnungsbrand im Norden von Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Feuer oder Rauch war nirgends zu sehen "Die Frau, die Nachtdienst an der Rezeption hatte, war sehr aufgeregt und telefonierte, bis zwei weitere Angestellte mit dem Auto angefahren kamen und sich ebenso nervös zu ihr gesellten", beschrieb Kersten die Lage. Personal und Gäste hätten zirka eine Stunde lang wie gebannt auf das Hotelgebäude gestarrt und gewartet, irgendwelche Anzeichen von Feuer oder Rauch zu entdecken. "Da war aber nichts, nur die blinkenden Alarmanlagen waren von außen zu sehen", so der 63-Jährige. Eine Information, Aussage oder irgendeine Art von Beruhigung seitens der Bediensteten blieb den Angaben zufolge aus. "Es kam ja noch nicht einmal die Feuerwehr oder die Polizei", so Kersten entrüstet. "Das hatte niemanden interessiert." Laut Beschreibungen des Norddeutschen hätten die Urlauber geschlussfolgert, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt haben musste. "So sicher war sich aber niemand", fügt Kersten hinzu."Jedenfalls ist uns irgendwann so kalt geworden, dass wir zurück ins Zimmer kehrten. Dafür haben wir uns selbst entschieden, vom Hotel kam ja keine Anweisung. Die waren selbst viel zu sehr geschockt." Das Hotelpersonal antwortete dem deutschen Urlauber auf Nachfrage, dass es sich wohl um einen Fehlalarm gehandelt habe. "Was da alles hätte passieren können. Was machen die denn erst, wenn es tatsächlich brennt?", fragte Gast Kersten. Auch MM bat das Hotel um Stellungnahme, erhielt jedoch keine Antwort.