Vor Flug nach Mallorca: Exzesstouristen singen und tanzen in diesem deutschen Airport

Entfesselte Zustände vor dem Einstieg in ein Flugzeug der Airline Leav, das später von Köln/Bonn und Mallorca flog: Am Wochenende tauchten in den sozialen Netzwerken einige entsprechende Bilder auf, die deutlich machen, dass die Urlaubersaison bereits begonnen hat. Wann die Bilder genau entstanden, ist nicht klar.

Es wurde offenbar eine riesige Mallorca-Veranstaltung beworben, die für den 14. Juni in der Ruhrgebietsstadt Oberhausen geplant ist. Es werden in der Rudolf-Weber-Arena 35.000 Menschen erwartet. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Passagiere bereits vor dem Einsteigen im Terminal tanzen und trinken. Das setzte sich einem der Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge während des Fluges fort. Mehrere Unterhaltungskünstler sollen den Gästen vor und während des Fluges gesanglich eingeheizt haben. Auf Mallorca wächst derweil der Widerstand gegen die Massifizierung und den Missbrauch der Insel durch ausländische Saufurlauber. Anfang April fand die erste größere Demonstration dagegen statt, mit weiteren wird gerechnet. Auch die antideutsche Stimmung unter Spaniern hat sich in den vergangenen Monaten intensiviert.