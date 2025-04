Nächste Anti-Tourismus-Demo auf Mallorca: An diesem Tag werden wieder Tausende auf die Straßen gehen

Der Termin für die nächste Großdemonstration für ein nachhaltigeres Tourismusmodell auf Mallorca steht fest. Die Plattform "Menys turisme, més vida" (Weniger Tourismus, mehr Leben) wird sich mit Bürgerorganisationen aus anderen Regionen Spaniens und Südeuropas zusammenschließen, um am Sonntag, 15. Juni eine noch nie dagewesene Kundgebung gegen die Überfüllung durchzuführen. Dies erklärte Margalida Ramis, Sprecherin des mallorquinischen Umweltverbandes GOB, die am zurückliegenden Wochenende an einer internationalen Konferenz teilnahm, die vom Netzwerk "Südeuropa gegen die Touristifikation" (SET) in Barcelona organisiert wurde.

"Der GOB hat als Mitglied der Plattform Menys Turisme, Més Vida aktiv teilgenommen und die Stimme Mallorcas, einer der am meisten vom Massentourismus betroffenen Regionen, eingebracht", erklärt Ramis. Sie betonte die "dringende Notwendigkeit, das Wachstum des Tourismus zu begrenzen und einen echten sozioökonomischen Wandel zu fördern, der dem Leben, dem Territorium und der Umweltgerechtigkeit auf Mallorca Priorität einräumt". An dem Gipfel gegen den Tourismus nahmen auch Mitglieder der Plattform "Kurswechsel für Ibiza" teil und auch Menorca schloss sich dem Manifest an.

Das SET-Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem "die Kämpfe gegen die Überfüllung nach einem Jahr, das von historischen Mobilisierungen in Gebieten wie den Kanarischen Inseln, Mallorca, Kantabrien und Barcelona geprägt war, einen maximalen Aufschwung erfahren", so Ramis. Der GOB organisierte zusammen mit weiteren Organisationen einen runden Tisch und Workshops zu unter anderem den Themen Wohnen, ökologische Krise und Mobilität.

Bis zum 15. Juni werden konkrete Aktionen geplant

Das Gipfeltreffen der Bewegung gegen Gentrifizierung endete mit einer symbolischen Demonstration neben der Sagrada Familia. In den kommenden Wochen wird eine Versammlung der Plattform "Menys Turisme, Més Vida" stattfinden, um die Einzelheiten der Mobilisierung in den betroffenen Städten vorzubereiten. "Es wird Zeit sein, sich zu treffen, die Kräfte einzuschätzen und Aktionen für den 15. Juni zu planen", so die Sprecherin des GOB.

Die Debatte über die touristische Überfüllung auf Mallorca nimmt zu. In diesem Jahr fand Anfang April eine Demonstration mit mehreren Tausend Teilnehmern in Palma statt, die unter anderem auch bezahlbaren Wohnraum forderte. Davor waren 2024 bei zwei Kundgebungen jeweils zehntausende Bürger auf die Straßen der Balearen-Hauptstadt gegangen. Das Netzwerk von SET wurde 2017 geboren, nachdem sich Plattformen gegen den Ausbau des Flughafens von Palma und gegen Megakreuzfahrten aktiviert hatten.