Nach Mallorca-Flug: Bundespolizisten führen Passagier in diesem deutschen Airport ab

Bei einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Palma de Mallorca haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dienstagabend am Flughafen Münster/Osnabrück einen 27-jährigen Mann verhaftet. Das wurde am Mittwoch mitgeteilt.

Ein Abgleich der Personalien des Mannes mit dem Datenbestand im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass das Amtsgericht Kamen in Nordrhein-Westfalen den deutschen Staatsangehörigen per Haftbefehl suchte. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte das Gericht im Mai 2024 die Untersuchungshaft angeordnet. Ähnliche Nachrichten Vor Flug nach Mallorca: Exzesstouristen singen und tanzen in diesem deutschen Airport Mehr ähnliche Nachrichten In der Regel keine Kontrollen nach Schengen-Flügen in deutschen Airports Mallorca ist traditionell ein Anziehungspunkt für Kriminelle aus allen möglichen Ländern. Nicht wenige hielten sich hier jahrelang auf, bis sie von Ermittlungsbehörden entdeckt wurden. Bei Einreisen in Deutschland fliegen immer mal wieder gesuchte Verbrecher auf. In der Regel werden Passagiere von Mallorca-Flügen, die in Deutschland ankommen, in Übereinstimmung mit dem Schengen-Abkommen nicht nach ihrer Ankunft kontrolliert. Doch angesichts illegaler Einreisen kontrolliert die Bundespolizei zunehmend vor allem an den Landgrenzen, aber zuweilen auch an Flughäfen bei Schengen-Flügen.