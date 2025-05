Palmas Hotel HM Jaime III nach sechsmonatiger Renovierung wiedereröffnet

Nach einer umfassenden Modernisierung empfängt das Hotel HM Jaime III in Palma de Mallorca seit Donnerstag wieder Gäste. Die zur mallorquinischen Kette HM Hotels gehörende Unterkunft, direkt an der Prachtallee der Hauptstadt Jaime III. gelegen, wurde in den vergangenen sechs Monaten komplett renoviert. Dabei wurden alle 88 Zimmer sowie die Gemeinschaftsbereiche neu gestaltet, ohne das charakteristische Designkonzept der Marke aufzugeben.

Schwarze Eleganz und klare Linien Die Renovierung erfolgte unter der Leitung eines Architektenteams, das auf die bewährte Farbwelt des Hauses setzte. Charakteristisch bleibt der dominierende Einsatz von Schwarz: schieferfarbene Wände, samtschwarze Polstermöbel und dunkle Strukturteppiche prägen weiterhin das Erscheinungsbild. Klare Linien, geometrische Formen, Naturmaterialien wie Eichenholz sowie graue und weiße Akzente sorgen für ein modernes Ambiente. Eine dezente Beleuchtung ergänzt das Gestaltungskonzept und soll eine einladende Atmosphäre schaffen. Kunst und Nachhaltigkeit als Leitmotive Der Anspruch, Kunst und Design miteinander zu verbinden, bleibt ein zentrales Merkmal des Hauses. So finden sich in Zimmern und öffentlichen Bereichen erneut kuratierte Kunstwerke, die das Hotel wie eine Galerie wirken lassen. Auch das hauseigene Spa, das Restaurant und die Cafeteria wurden vollständig überarbeitet. Bei allen Maßnahmen habe man laut Kette auch auf ökologische Aspekte geachtet – Nachhaltigkeit bleibe eine der Grundsäulen der Marke HM Hotels. Mit dem Neustart will sich das HM Jaime III weiterhin als stilvolles Stadthotel im Zentrum von Palma positionieren und gezielt kunst- und designaffine Gäste ansprechen.