Wolken, fünf Kreuzfahrtschiffe, Bootsmesse, langes Wochenende: Palma kollabiert wegen Urlaubermassen

Angesichts von fünf Kreuzfahrtschiffen mit Tausenden Passagieren im Hafen von Palma de Mallorca, dichten Wolken und der Boatshow haben sich am Freitag so viele Touristen wie selten im Zentrum und auch jenseits davon geballt. Für Anfang Mai ist dies eine eher ungewöhnliche Dichte an Urlaubern, die nur ein Vorgeschmack von dem sein dürfte, was die Insel im Sommer erwartet.

Gedränge auch in anderen Vierteln Vor den unterirdischen Parkhäusern stauten sich vor allem Mietwagen auf Strecken von deutlich über 100 Metern, auf einigen Hauptverkehrsadern hupten Autos, die Busse waren zum Teil komplett voll, wie MM bei einem Rundgang feststellen konnte. Große Gruppen von Schiffspassagieren bewegten sich neben in unterschiedlichen Farbtönen "geröteten" Hoteltouristen pulkartig durch das Zentrum der Stadt. Und nicht nur dort war dies der Fall, auch aus entlegeneren Vierteln wie El Molinar berichteten MM-Leser über riesige Menschenmassen. Kein Tisch mehr frei in Borne-Restaurants Auf dem Boulevard Borne, einer der Prachtmeilender Stadt, waren am Mittag sämtliche Stühle an den Tischen der Restaurants besetzt, Urlauber aller Altersgruppen, darunter vor allem Deutsche, schoben sich durch die Avenida Jaime III. und die angrenzenden Gassen, viele Menschen betraten Geschäfte. Lange Schlangen an den Bushaltestellen So wie Anne und zwei Freundinnen aus Dillenburg in Hessen: "Die Preise sind ganz schön gesalzen hier", mokierte sich die junge Deutsche gegenüber MM beim Herausgehen aus einem Bekleidungsladen, "aber es ist so wunderschön warm." Man fühle sich trotz der Menschenmassen pudelwohl in der Stadt. "Palma ist ein Träumchen." Das Phänomen der übervollen Stadt ist immer dann besonders extrem, wenn zugleich kein Strandwetter vorherrscht und zahlreiche Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen. Dann ist es empfehlenswert, das Innere der Stadt zu meiden. Besonders Mietwagenfahrern ist angeraten, eher andere Orte auf Mallorca aufzusuchen. Wer sich in Bussen bewegt, sollte damit rechnen, wegen voller Gefährte längere Zeit warten zu müssen.