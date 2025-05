Ab diesem Zeitpunkt sind Fahrzeugbeschränkungen auf Mallorca geplant: Mit welchen Regeln Deutsche rechnen können

Der Inselrat von Mallorca prüft, welche Maßnahmen zur Begrenzung des Autoverkehrs ab dem Sommer 2026 von Ibiza übernommen werden könnten. Auf der Nachbarinsel von Mallorca werden in diesem Jahr entsprechende Beschränkungen eingeführt werden. Der Inselrat wird so schnell wie möglich dem balearischen Parlament einen eigenen Gesetzesvorschlag vorlegen.

Eine multidisziplinäre Gruppe – bestehend aus Beamten der Inselverwaltung, des Straßen- und Rechtswesens sowie aus Ingenieuren – ist damit beauftragt, die Vorschriften zu prüfen, die auf Ibiza in diesem Jahr in Kraft treten sollen. Unter diesen Maßnahmen ist zum Beispiel hervorzuheben, dass Personen mit einem Haus auf Ibiza, die ihren Steuerwohnsitz außerhalb der Balearen haben, nur ein Auto pro Immobilie haben dürfen. Wenn ein Verwandter eines Einwohners die Insel besucht und sein eigenes Auto mitbringt, muss er eine Genehmigung beantragen und die entsprechende Gebühr über telematische Mittel entrichten, die der Inselrat von Ibiza in Kürze ermöglichen wird. Da es darum geht, die Sättigung der Straßen zu regulieren, sind Elektrofahrzeuge von diesen Beschränkungen nicht ausgenommen. Andererseits können Motorräder ohne Sondergenehmigung auf die Insel kommen.

Ein anderer interessanter Aspekt des Gesetzes auf Ibiza ist, dass ein Resident mit einem Wohnwagen und einem Steuerwohnsitz auf den Balearen ebenso wenig eine Genehmigung braucht. Genauso wie der Rest der Fahrzeuge von Residenten, die die Kfz-Steuer auf dem Archipel bezahlen. Ein Tourist, der Ibiza mit einem Wohnwagen bereisen möchte, muss jedoch eine aktive Reservierung auf einem der für das Campen zugelassenen Plätze haben.

Jährliche Belastungsstudien sind vorgesehen

Die künftige Verordnung wird vorschreiben, jährliche Belastungsstudien durchzuführen, um die festgelegte Obergrenze für Fahrzeuge pro Jahr zu aktualisieren. Im Falle einer drastischen Trendwende, wie es bei der Pandemie der Fall war, würde die Begrenzung nicht angewandt.

Im Jahr 2023 liefen bis zu 324.623 Fahrzeuge mit Fahrern in die Häfen Mallorcas ein, 108 Prozent mehr als 2017, zu denen weitere 55.000 Fahrzeuge als Güter hinzukommen. Diese 379.623 Fahrzeuge machten 40 Prozent des Pkw-Bestandes auf der Insel aus. Weitere Daten aus der Mobilitätsstudie zeigen, dass an einem Spitzentag im August 1,3 Millionen Fahrten auf den Straßen stattfinden und es Tage gibt, an denen mehr als 75.000 Mietwagen auf den Straßen unterwegs sind. Die Belastungsstudie kam zu dem Schluss, dass an Spitzentagen zwischen 90.000 und 120.000 Fahrzeuge zu viel zirkulieren.