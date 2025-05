Kaum bricht sich der Mai Bahn, schon gibt es Neues von der Hotelfront zu berichten: Das Agro-Luxushotel Son Molí Country House wird rundereneuert am 31. Mai wiedereröffnet, wie das Mutterhaus Can Bordoy in Palma meldete. Der Komplex befindet sich 15 Fahrminuten von Palma entfernt im Weiler es Pillarí in der Nähe des Ballermanns auf 50.000 Quadratmetern, aber völlig jenseits des Trubels.

Das Hotel wurde in einer alten Finca eingerichtet, eine Mühle überragt die Gebäude. Gäste finden 22 Zimmer und einen Pool vor, mit Frühstück kostet die Nacht nach der Eröffnung 256 Euro. Hinzu kommen ein Gemüsegarten un Fahrradrouten in der Umgebung. In dem Hotel wurden mehrere Folgen der deutschen Version der Erfolgsreihe "First Dates" gedreht. Das Hotel Can Abril Ähnliche Nachrichten Schampus unter fünf Sternen: So unendlich luxuriös geht es im Hotel Cap Vermell zu Mehr ähnliche Nachrichten Saratoga managt eine Dependence in Sóller Ein weiteres erneuertes Hotel, dessen Manager Gäste anlocken wollen ist das Boutique-Etablissement Can Abril im Orangendorf Sóller. Für dieses Haus zeichnet laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag das allseits bekannte Saratoga-Hotel in Palma verantwortlich. Das Can Abril verfügt über zehn Zimmer, es wird Dorfatmosphäre auf allerhöchstem Niveau versprochen. Solvente Freunde des idyllischen Lebens können sich unter anderem auf Himmelbetten im provnzalischen Stil freuen. Es befindet sich in einem alten Stadthaus aus dem Jahr 1900. Für die Nacht werden 185 euro veranschlagt, der Bahnhof des Roten blitzes befindt sich in Steinwurfweite.