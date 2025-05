Haben Sie etwas an der Playa de Palma verloren? Hier finden Sie es womöglich wieder!

Eduard Servera hat gute Nachrichten für alle Deutschen, die in Palma einen Gegenstand verlieren:„Im Zweiwochenrhythmus kommt ein Vertreter des deutschen Konsulats und nimmt sämtliche Kisten mit Brieftaschen und deutschen Ausweisdokumenten mit.” Der Gesandte holt die Sachen im Fundbüro der Lokalpolizei ab, Serveras Arbeitsplatz und Sammelstelle für die gesamte Balearen-Hauptstadt (Straße Jaume Lluis Garau 6, neben dem Bürgerbüro an der Avenida Gabriel Alomar; Öffnungszeiten werktags von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr, ausgenommen Feiertage). Wie sich nach einem MM-Besuch in dem Büro herausstellte, ist es leichter als gedacht, persönliche Objekte wiederzuerlangen.

Nach der Übergabe der Fundstücke an das Konsulat schickt dieses die Dokumente an die jeweiligen, entsprechenden Gemeinden, die wiederum die Besitzer über den Fund benachrichtigen. Vor ihrem Versand können die Gegenstände auch direkt beim Konsulat (Straße Porto Pi 8, Stockwerk 3-D, 07015 Palma) reklamiert werden. Die Auslandsvertretung informiert, dass Bundesbürger bei Verlust eines Ausweisdokuments erfahrungsgemäß ohne weitere Kontaktaufnahme mit dem Konsulat zurückreisen können, sofern sie über eine Kopie, ein Bild oder einen Scan ihres Ausweises verfügen und eine Verlustanzeige der spanischen Polizei haben.

„Fundobjekte an der Playa de Palma werden 15 Tage lang im dortigen Kommissariat aufbewahrt”, hat Servera darüber hinaus einen Tipp für Ballermann-Urlauber. Danach werden sie von Servera & Co. an das deutsche Konsulat weitergeleitet. Noch leichter geht es per WhatsApp-Benachrichtigung: Vor ungefähr einem Monat hat das Fundbüro einen entsprechenden Kanal installiert ( +34 686 45 64 30) , über den Besitzer die Lokalpolizei befragen können, ob ein verlorener Gegenstand aufgetaucht ist. „Das ist gewöhnlicherweise die schnellste Methode zur Wiederbeschaffung”, so Servera. Alternativ können Deutsche aus dem Heimatland auch ein Transportunternehmen per Vollmacht beauftragen, ein Fundobjekt sicherzustellen.

Wertsachen werden an der Straße Jaume Lluis Garau 6 zwei Jahre lang aufbewahrt. Danach hat der Finder die Möglichkeit, den nicht abgeholten Gegenstand zu beanspruchen. Ausgenommen davon sind Gegenstände, die unter den Datenschutz fallen. Alles, was dann noch übrig bleibt, geht an gemeinnützige Einrichtungen wie die Caritas oder die balearische Deixalles-Stiftung.

In dem Fundbüro von Servera befinden sich zwischen 20.000 und 22.000 Objekte. Zu diesen zählt auch ein Umschlag mit alten Geldscheinen, darunter 62 Exemplare über 1000 D-Mark und 25 über 500. Der rechtmäßige Eigentümer wird aufgefordert, den Gegenstand abzuholen, indem er seinen Anspruch glaubwürdig beweist.

Flughafen

Terminal, Ankunftsvorhalle Telefon: 971 789 456 werktags von 9 bis 17 Uhr

Überlandbusse

je nach Linienbetreiber: Moventis: 971 590 104 Grupo Ruiz: 971 599 509 Sagalés-Caldentey: 971 580 153

Metro oder Zug

über die SFM: 871 946 235

Direkt am Intermodalbahnhof

über Vectalia: Plaza España

e-Mail: intermodalpalma@

vectalia.es

Stadtbusse

über das Fundbüro der Lokalpolizei

Es gilt jeweils die spanische Landesvorwahl (+34).