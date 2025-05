Empfehlungen der Mallorca-Airline: Welche Sitze Sie bei Ryanair unbedingt meiden sollten!

Ryanair hat die Fluggäste gewarnt, sich vor ihren Flügen zu vergewissern, wo sie ihren Sitzplatz haben werden. Die besten Plätze im Flugzeug sind die in den ersten fünf Reihen, berichtet die Airline. Die beste Beinfreiheit haben die Sitze in den Reihen 1 A C, 2 D F, 16 und 17, vor allem weil sie sich in der Nähe der Notausgänge befinden.

Der Schlafsitz schlechthin ist 11A Die besten Plätze zum Essen und Trinken befinden sich hingegen in den Reihen 1, 2 oder 33 auf Ryanair-Flügen. Wenn Sie schlafen möchten, ist Sitz 11A die beste Option, da er kein Fenster hat. Ryanair sagt: "Nur wenige wissen, dass der Sitz 11A kein Fenster hat, was bedeutet, dass es der perfekte Sitz ist, wenn Sie während eines Morgenfluges schlafen wollen". Wer während des Fluges Fotos machen möchte, sollte sich für die Fensterplätze zwischen den Reihen 15 und 18 entscheiden. Zu den zu meidenden Plätzen gehören 12A und F, die falsch ausgerichtete oder gar keine Fenster haben können. Die Plätze 1 und 33 sollten ebenfalls gemieden werden, da sie sich in der Nähe der Toiletten befinden, was Ihr Erlebnis beeinträchtigen könnte.