Schöne neue Palmen und mehr: So gründlich wird die Strandpromenade des Britendorados Magaluf umgestaltet

Magaluf wird im Zuge der Bemühungen um Nachhaltigkeit grundlegend umgestaltet. Die erste Phase der Neugestaltung der Promenade umfasst die Schaffung eines natürlichen Umfelds mit Dünen mit geringer optischer Wirkung, die Anpflanzung von Palmen und trockenheitsresistenten Pflanzen sowie ein System zur Sammlung und Nutzung von Wasser, um den Verbrauch von Trinkwasser zu verringern. Die Arbeiten werden mit einem Zuschuss von vier Millionen Euro aus europäischen Mitteln unterstützt. Die Dünen, die nicht höher als 80 Zentimeter sind, um eine optische Beeinträchtigung zu vermeiden, wurden mit einer Bepflanzung aus Schilf und anderen Arten abgegrenzt. Insgesamt wurden 48 Palmen in Mini-Oasen gepflanzt.

Eine weitere Verpflichtung im Rahmen des Projekts ist die Einrichtung eines Systems zur Sammlung von Regenwasser, das vor Ort in kleinen Kläranlagen aufbereitet wird. Das gewonnene Wasser wird für die Bewässerung der Dünenvegetation verwendet. Die Duschen am Strand verfügen über Fußbäder, die mit Salzwasser gespeist werden, das aus dem Grundwasserspiegel des Strandes gewonnen wird. Auf diese Weise wird der Verbrauch von Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz so weit wie möglich reduziert.

Natürliche Korbweiden ohne Eisen

Die Arbeiten gehen zügig voran, um die neue Tourismussaison nicht zu behindern.

Der Architekt der Gemeinde, Pep Lluis Mosterio, erklärte: "Wir haben 48 Palmen gepflanzt und die Linearität durchbrochen. Vorher standen sie in Reihen, jetzt sind sie in kleinen Gruppen gepflanzt worden. Wir haben auch natürliche Korbweiden ohne Eisen verwendet, so dass man darüber laufen kann. Wir haben uns für diese natürliche Umgebung entschieden".

Er fügte hinzu: "Da wir einen Zuschuss aus europäischen Mitteln erhalten, gibt es eine Reihe von Umweltmaßnahmen, die wir mit den Dünen und der Sammlung des Regenwassers erfüllen. Es handelt sich um ein lineares Sammelsystem, das zu einer Aufbereitungsanlage mit Tanks führt, von wo aus wir Wasser für die Bewässerung erhalten. Wir haben auch zwei Arten von Duschen, die oberen mit Trinkwasser, aber die unteren, für die Füße, werden mit Meerwasser gespeist". Die Stadtverwaltung teilt mit, dass die erste Phase der Umgestaltung am 22. Juni eingeweiht wird.