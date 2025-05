KI-Kampagne gegen zu viele Touristen auf Mallorca breitet sich wie ein Lauffeuer aus

Die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Sóller und Santanyí initiierte Anti-Massifizierungskampagne auf Mallorca findet immer mehr Anhänger. Stilisierte Postkarten wurden jetzt auch für Pollença, Caimari, Alcúdia, Binissalem, Banyalbufar, Son Servera und Cala Rajada auf Instagram im Internet verbreitet. Sie tauchen mit den zwei wörtern "Welcome to ..." auf.

Was Pollença angeht, so ist dort die berühmte Treppe zum Kalvarienberg abgebildet. Links daneben steht ein Schild, das an Werbung in den USA erinnert. in Estellencs steht eine Großmutter vor einem alten Haus, vor dem sich Rennradfahrer versammelt haben. Auch diese sind vielen Insulanern neben den Strandtouristen ein Dorn im Auge.

KI-Kampagnen auch woanders in Europa

Die Instagram-Kampagne soll auf eine Demonstration gegen Massifizierung vorbereiten, die am 15. Juni stattfinden soll. Dort werden Tausende von Teilnehmern erwartet. Auch woanders in Spanien – etwa in Valencia und Barcelona – und anderen europäischen Ländern wie Italien und Portugal laufen ähnliche Internet-Initiativen.

Die Massifizierung ist das Problem, das die Menschen auf der Insel derzeit am meisten beschäftigt. Sie hängt unmittelbar mit der Wohnungsnot zusammen. Viele Einwohner fühle sich angesichts der Touristenmassen an den Rand gedrängt.