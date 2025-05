Piste viel zu kurz: Defekter Mallorca-Flieger voller Touris kann nicht auf dem Ziel-Airport landen

Ein Flug aus Palma de Mallorca ist für die Passagiere der österreichischen Airline People’s am Montagnachmittag am falschen Ort geendet. Das Flugzeug, das nach St.-Gallen-Altenrhein sollte, kreiste laut Schweizer Medien erst zwischen Romanshorn und Sulgen, dann führte die Route nach Zürich.

Wie Daten des Livetrackingservices Flightradar24 zeigen, war das Flugzeug in Palma de Mallorca um 13.25 Uhr mit 25 Minuten Verspätung gestartet. Um 14.53 Uhr befand es sich im Anflug auf Altenrhein, begann dann aber zu kreisen. Nach drei Runden ging es in Richtung Zürich, wo es um 15.26 Uhr auf der Piste 14 landete.

Ursache war ein Defekt an den Bremsklappen. Liegt ein solcher vor, muss die Piste länger sein, als es die Piste 10/28 – sie hat genau dieselbe Richtung wie jene in Zürich und heißt entsprechend gleich – mit ihren 1455 Metern ist.

Fluggäste im Bus ans Ziel gebracht

An Bord der Embraer mit 76 Plätzen befanden sich rund 50 Fluggäste. Diese wurden per Bus zum eigentlichen Reiseziel gebracht. Seitens People’s hieß es, man sei zuversichtlich, dass das Flugzeug bald wieder einsatzfähig sei. Tatsächlich startete die Maschine namens „Laura“ um 20.38 Uhr in Zürich und landete 19 Minuten später in St. Gallen-Altenrhein.

Laut Angaben auf ihrer Website fliegt People’s zwischen St. Gallen-Altenrhein und Wien – mehrmals täglich. Hinzu kommen Ferienflüge. Für Dienstag waren zwei Flüge nach Wien angesagt sowie einer nach Lamezia Terme.