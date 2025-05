Neuer Gastgeber im Mallorca Country Club: Rauschenberger übernimmt das Club-Restaurant

Seit Anfang Mai gibt es einen Grund mehr, dem Mallorca Country Club einen Besuch abzustatten: Rauschenberger Catering & Restaurants ist neuer exklusiver Gastronomiepartner des renommierten Clubs in Santa Ponsa - und sorgt dort mit herzlichem Service und tadelloser Küchenleistung für ganz besondere Momente.

Dahinter stehen über 40 Jahre Erfahrung in der Spitzengastronomie und dem Eventcatering, die das Unternehmen jetzt mit Expertise und Qualitätsverständnis auch in den Südwesten der Insel bringt – zur Freude von Clubmitgliedern und Gästen.

Gegründet wurde die Rauschenberger-Gruppe 1982: Damals eröffnete Jörg Rauschenberger nach seinem Abschluss an der Hotelfachschule Lausanne sein erstes Restaurant in der Nähe von Stuttgart. Vom Erfolg beflügelt folgten im Laufe der Jahre zahlreiche weitere Lokale, bis hin zum mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten "Goldberg" in Stuttgart-Fellbach. Heute zählt das Unternehmen zu den Premiumanbietern der deutschen Fine-Dining-Szene und beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mallorca ist nach Stuttgart und München nun der dritte feste Standort der Unternehmensgruppe. "Nach unserem Insel-Start als gastronomischer Partner der Motorworld Mallorca dürfen wir nun auch im Mallorca Country Club Gastgeber sein – für uns eine großartige Entwicklung", erklärt Natascha Flamm, die das Unternehmen in zweiter Generation leitet und es mit der Entwicklung des Bereichs Eventcatering auf eine noch breitere Geschäftsbasis stellte.

Die Kulisse des Mallorca Country Clubs ist ideal für Fine Dining

Das neue Restaurant im MCC bietet Mediterranean Fine Dining: Auf der saisonal wechselnden Karte stehen aktuell unter anderem Krustentier-Tagliatelle, Kalbsfilet auf Erbsenpüree mit Rauchmandel und Chorizo-Öl oder Zucchiniblüte mit Ratatouille, Ricotta und Pinienkernen. Clubmanager Fabian Kainz zeigt sich begeistert: "Mit Rauschenberger haben wir einen Partner gefunden, der unsere hohen Ansprüche teilt und kulinarisch neue Maßstäbe setzt."

Das gilt vor allem auch für Events: Egal ob private Feiern, Firmenveranstaltungen oder Geschäftsmeetings – die Kombination aus Rauschenbergers langjähriger Catering-Erfahrung und dem exklusiven Setting des Mallorca Country Clubs schafft ideale Voraussetzungen für unvergessliche Anlässe. Die weitläufige Anlage mit ihren Rasenplätzen, dem Clubhaus, verschiedenen Indoor- und Outdoor-Flächen und der großzügigen Terrasse mit Blick auf Pool und das grüne Hinterland von Santa Ponsa bietet dafür den perfekten Rahmen. Vom eleganten Empfang bis zum maßgeschneiderten Menü sorgt das Team von Rauschenberger für kulinarische Qualität auf höchstem Niveau – professionell geplant, individuell umgesetzt und stets mit einem Blick fürs Detail.

Wer sich davon selbst überzeugen möchte: Der Mallorca Country Club und das Team von Rauschenberger heißen Gäste täglich von Montag bis Sonntag, 9 und 22 Uhr, herzlich willkommen. Restaurant Mallorca Country Club Avinguda del Golf, 20, 07180 Calvià Öffnungszeiten: täglich 9-22 Uhr