Mit diesen Express-Bussen kommen Mallorca-Urlauber vom Flughafen direkt in die Ferienorte

Wer auf Mallorca landet und ohne Mietwagen direkt weiter in seinen Ferienort möchte, hat eine bequeme Option: die Aerotib-Expressbusse. Sie verbinden den Flughafen Palma de Mallorca mit zahlreichen beliebten Urlaubszielen auf der Insel – schnell, direkt und klimatisiert.

Pünktlich zur Hauptreisezeit sind alle vier saisonalen Linien wieder im Betrieb. Die Busse fahren mehrmals täglich und sind auf die Bedürfnisse von Flugreisenden abgestimmt – inklusive Gepäckmitnahme.

Ein Überblick über die Linien:

A11 – Richtung Südwesten: Diese Linie bringt Reisende vom Flughafen über Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Santa Ponça und Peguera bis nach Camp de Mar.

A32 – Ab in den Nordosten: Wer nach Alcúdia, Port d'Alcúdia, Playa de Muro oder Can Picafort möchte, steigt hier ein. Die Route führt auch über Inca und Sa Pobla.

A42 – Für Fans des Ostens: Über Algaida, Montuïri, Manacor, Porto Cristo, Sa Coma und Cala Millor geht es bis nach Cala Bona.

A52 – In den Süden: Die A52 fährt via El Arenal und Llucmajor nach Campos

Alle Busse starten direkt vor dem Terminal des Flughafens Son Sant Joan. Die Haltestellen sind klar beschildert, und die Tickets lassen sich einfach im Bus oder online kaufen.

Wer andere Regionen Mallorcas ansteuern möchte, kann am zentralen Busbahnhof in Palma (Plaça d'Espanya) umsteigen. Auch von dort aus fahren regelmäßig Linienbusse in nahezu alle Ecken der Insel. Fazit: Die Aerotib-Busse sind eine unkomplizierte, günstige und umweltfreundliche Alternative zum Mietwagen – perfekt für alle, die entspannt in den Urlaub starten wollen.