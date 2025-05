50 Jahre im Dienst des Tourismus auf Mallorca: Die Geschichte von Vima Rent a Car

In einem Reiseziel wie Mallorca, das Jahr für Jahr Tausende europäische Touristen – insbesondere aus Deutschland – empfängt, spielen lokale Unternehmen eine entscheidende Rolle, um ein authentisches und hochwertiges Urlaubserlebnis zu gewährleisten. Eines dieser Unternehmen ist Vima Rent a Car, ein mallorquinisches Familienunternehmen mit einem halben Jahrhundert Geschichte, das seit 50 Jahren Reisenden hilft, die Insel am Steuer zu entdecken.

Gegründet Anfang der 1970er Jahre, entstand Vima Rent a Car mit einer einfachen, aber ambitionierten Mission: einen Mietwagenservice zu bieten, der auf Nähe, Vertrauen und persönlicher Betreuung basiert. Heute, ein halbes Jahrhundert später, hat das Unternehmen seinen familiären Charakter bewahrt und sich gleichzeitig den neuen Anforderungen des internationalen Tourismus angepasst.

Während große multinationale Autovermietungen mit aggressiven Angeboten nach Mallorca drängen, hat sich Vima Rent a Car durch seine lokale Ausrichtung erfolgreich differenziert: ein Team, das die Insel wie kein anderes kennt, die Sprache seiner Kunden spricht – darunter natürlich auch Deutsch – und versteht, dass das Mieten eines Autos nicht nur eine kommerzielle Transaktion ist, sondern der Beginn eines unvergesslichen Urlaubs.

Die Fahrzeugübergabe am Flughafen Palma ist eines der großen Pluspunkte des Unternehmens. Wer nach mietwagen Mallorca flughafen sucht, findet bei Vima eine effiziente Lösung: Dank eines schnellen Prozesses können Reisende ihr Auto direkt am Flughafen Mallorca übernehmen – ohne Wartezeiten, ohne Schlangen, ohne Shuttlebus. So beginnt das Inselabenteuer ohne Verzögerung und mit maximaler Freiheit. Die ständig erneuerte Fahrzeugflotte reicht von kompakten Autos über Familienwagen bis hin zu Hybridfahrzeugen und passt sich den individuellen Bedürfnissen der Kunden an.

Doch Vima Rent a Car überzeugt nicht nur durch Beständigkeit und Service, sondern auch durch sein Engagement für die Umwelt. In den letzten Jahren hat das Unternehmen gezielt Maßnahmen ergriffen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern – unter anderem durch die Anschaffung verbrauchsarmer Fahrzeuge und die Förderung verantwortungsvoller Praktiken, die im Einklang mit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigem Tourismus stehen.

Lokale Unternehmen wie Vima zu unterstützen bedeutet nicht nur, persönliche und hochwertige Betreuung zu erhalten, sondern auch, zur Bewahrung der Authentizität Mallorcas im Zeitalter des Massentourismus beizutragen. In Zeiten, in denen das Lokale immer mehr an Wert gewinnt, erinnert Vima Rent a Car daran, dass die mallorquinische Gastfreundschaft weiterhin zu den großen Stärken der Insel zählt.