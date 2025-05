Exotische Airline fliegt jetzt von Deutschlands "totestem Flughafen" nach Mallorca

Nach monatelangem Stillstand ist der Flughafen Kassel-Calden still und leise wieder ins Leben zurückgekehrt: Seit dem 8. Mai ist es möglich, donnerstags und sonntags von dem nordhessischen Airport nach Mallorca und wieder zurückzukommen – und zwar mit der wenig bekannten Airline Alba Star.

Laut dem Flughafen geht es am Donnerstag um 8.15 Uhr von der Insel nach Kassel. Um 11.30 Uhr fliegt derselbe Jet dann wieder nach Mallorca und kommt hier um 13.50 Uhr an. An Sonntag startet zunächst um 15.30 Uhr ein Alba-Star-Jet von Palma nach Kassel, um 18.45 Uhr geht es dann wieder Richtung Insel.

Alba Star auch stark im Verkehr ab Mallorca nach Italien

Alba-Star ist eine spanische Charterfluggesellschaft. Am 30. Juli 2010 erhielt das Unternehmen die Flugbetriebserlaubnis und konnte so am Folgetag, dem 31. Juli 2010, den Flugbetrieb mit zwei Boeing 737-400 in der Passagierversion aufnehmen, welche beide am Flughafen Mailand-Malpensa stationiert wurden. Im Januar 2011 folgte eine Boeing 737-400 als Frachtversion, welche jedoch in Catania stationiert wurde. Alba Star fliegt im Passagiercharter für Reiseveranstalter unter anderem ab verschiedenen italienischen Städten auf die Balearen und die Kanarischen Inseln.

Eröffnet wurde der Flughafen Kassel-Calden im April 2013. Seitdem liegen die Fluggastzahlen weit unter den Erwartungen und der Airport schreibt jährlich große Verluste. Von Kassel-Calden ist es auch möglich, nach Gran Canaria und an die Algarve zu kommen. Eine Piste gab es dort bereits vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals wurde dort der legendäre Fieseler Storch getestet.