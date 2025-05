Invasion der Urlauber: Das sind die massifiziertesten Dörfer auf Mallorca

Das spanische Nationale Institut für Statistik (INE) hat Zahlen zum quantitativen Verhältnis von Touristen auf Mallorca und den Einwohnern diverser Gemeinden der Insel veröffentlicht. Aus ihnen wird der Hohe touristische Druck auf Mallorca deutlich, das im zurückliegenden Jahr 1,5 Millionen ausländische Besucher bei rund 950.000 Einwohnern registrierte. In Bezug auf die einzelnen Gemeinden liegt das Dorf Escorca an der Spitze der Gemeinden mit dem höchsten Menschenzuwachs.

Im August 2024 verzeichnete Escorca, im Nordwesten zwischen Sa Calobra und Lluc gelegen, 68 Mal mehr ausländische Besucher als registrierte Einwohner. Das INE gibt an, dass in jenem Monat insgesamt 14.013 Touristen anderer Nationalitäten die Gemeinde in der Serra de Tramuntana besuchten, während die Einwohnerzahl 203 beträgt. Dabei ist zu beachten, dass es sich nicht um Übernachtungen handelt, sondern um Besucher, die sich mindestens für ein paar Stunden in dem Dorf aufgehalten haben.

Der Bürgermeister von Escorca, Antoni Solivellas, versichert, dass seine Gemeinde sogar noch mehr Touristen empfängt, als das INE angibt: "Die Mallorca-Reisenden bleiben zwar nicht über Nacht, weil wir nicht viele touristische Unterkünfte haben, aber sie kommen zu bestimmten Tageszeiten nach Sa Calobra, Cala Tuent, Lluc und so weiter." In diesem Sinne weist er darauf hin, dass im August zwischen 2000 und 3000 Touristen pro Tag kommen; "wir erreichen eine Million im Jahr".

Platz 2 und 3 im Osten und Westen der Insel

Eine weitere Gemeinde, in der die Zahl der Besucher die der Einwohner bei weitem übersteigt, ist Sant Llorenç des Cardassar, wo sich die Einwohnerzahl fast verneunfacht hat. Sie hat 90.456 ausländische Touristen aufgenommen, während nur 9331 Einwohner registriert sind. Ähnlich verhält es sich in Estellencs, wo insgesamt 374 Personen gemeldet sind, während im vergangenen August 2926 Touristen anderer Nationalitäten zu Gast waren, das heißt die Einwohnerzahl hat sich fast versiebenfacht.

Es sei darauf hingewiesen, dass das INE die experimentelle Statistik mit Informationen über im Ausland lebende Touristen, die nach Mallorca reisen, auf der Grundlage der Positionierung ihrer Mobiltelefone veröffentlicht hat. Das INE erklärt, dass "die Informationsquelle die aggregierten Daten sind, die von den drei großen Mobilfunkbetreibern auf Mallorca zur Verfügung gestellt werden, und zwar durch die Verwendung der Positionierung von Handys mit SIM-Karten ausländischer Betreiber, die auf der Insel entdeckt wurden". Zu den genannten Zahlen kommen noch die der Spanier hinzu, die ebenfalls die Balearen für ihren Urlaub wählen.