Die besten Wege, um bequem nach Mallorca zu reisen

Mallorca ist mehr als nur ein nahe gelegenes schönes Reisezielt. Die Insel begeistert durch ihre Vielschichtigkeit und überrascht immer wieder aufs Neue. Die größte der Baleareninseln hat sich über Jahrzehnte hinweg zu einem der beliebtesten Reiseziele Europas entwickelt. Und dies aus den besten Gründen. Mallorca hat eine unglaublich schöne Küstenlinie zu bieten, mit vielen kleineren und auch weiten Sandstränden, die zum Verweilen einladen. Hinzukommt die landschaftliche Vielfalt mit dem ganzjährig milden Klima. Die traditionsreiche Geschichte der Insel lädt zum Entdecken ein und die Atmosphäre auf der Insel bietet für jeden das Passende. Wer es gern lebhaft mag, der taucht in das Nachtleben der Hauptstadt Palma ein oder versucht sich einmal im Bierkönig am Ballermann. Reisende, die es gern entspannter angehen lassen möchten, können dies in einem der mediterran angelegten Finkas oder Hotels tun und einfach mal die Seele baumeln lassen.

Bequem mit der Fähre

Im Inneren der Insel scheint die Zeit still zu stehen. Hier kann man noch das echte, das ursprüngliche Mallorca kennenlernen. Hingegen bietet die Hauptstadt von Mallorca, Palma de Mallorca, ein wenig mehr touristisches, aber dennoch kulturelles Flair. Erreichen lässt sich Mallorca ganz entspannt von Barcelona oder Valencia aus mit der Fähre. Diese bequeme Art des Reisens, die unkomplizierte Fähre nach Mallorca, ist eher für Reisende gedacht, die ein wenig Zeit mitbringen. Es legen regelmäßig moderne Autofähren nach Palma oder Alcudia ab. Mit dem Befahren der Fähre fängt auch schon das Abenteuer und die Entspannung an. Außerdem kann man so das eigene Auto mitbringen und bleibt auf der Insel mobil. Es ist immer eine tolle Idee, die Insel mit dem Auto zu erkunden. So kommt man auch an Orte, die noch nicht mit Touristen überlaufen sind und einem das wahre Mallorca näherbringen. Immer mehr Wohnmobilreisende kommen auf den Geschmack mit der Fähre nach Mallorca zu reisen. So sind sie nicht nur mobil, sie bringen auch schon ihre eine Schlafmöglichkeit auf Rädern mit.

Mit dem Flugzeug ins Paradies

Eine weitere Möglichkeit, Mallorca ganz leicht und unkompliziert zu erreichen, ist das Flugzeug. Es gibt eine Vielzahl von hervorragenden Flugverbindungen von nahezu allen größeren europäischen Städten. Vor allem für Reisende aus dem deutschsprachigen Raum ist der Flughaften Palma de Mallorca ein wertvoller Anlaufpunkt. Zahlreiche Direktverbindungen bringen jedes Jahr tausende Touristen auf die Insel. Nicht nur die Hauptsaison lockt die Reisenden an, die Insel ist praktisch das ganze Jahr über wunderbar zu bereisen. In der Regel beträgt die Flugzeit nur ungefähr 2 – 2,5 Stunden. Diese kurze Flugdauer lädt dazu ein, auch nur für ein kurzes Wochenende ins Paradies zu fliegen. Preislich ist auch hier für jeden Geldbeutel etwas dabei. Low-Cost-Anbieter, aber auch klassische Linienflüge bieten Optionen für jedes Budget. Wer es nicht allzu komfortabel benötigt, der kann sich problemlos in einer der Low-Cost-Airlines einbuchen.

Problemlos funktioniert auch der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft. Entweder stehen Shuttlebusse oder Transfers zur Verfügung, oder man bucht sich seinen eigenen Mietwagen.

Ein lockendender Urlaubstraum

Wer schonmal auf Mallorca war, der kennt sie – die kulinarische Vielfalt, die nicht unterschätzt werden darf. Wer denkt, dass die Mallorquiner nur Paella und Sangria herstellen können, der hat sich geirrt. Die mallorquinische Küche zeichnet sich durch den Einfluss der regionalen Produkte aus. Hierzu zählt der besonders frische Fisch und die Meeresfrüchte. Der würzige Ziegenkäse ist für jeden Käseliebhaber ein wahrer Genuss. Das Obst und Gemüse auf Mallorca wird stark von den vielen Sonnenstunden beeinflusst und ist sehr saftig und knackig. Mehr und mehr junge Köche leben sich in den Restaurants und Lokalen auf Mallorca aus und experimentieren mit den traditionellen Zutaten. Sie stellen Gerichte her, die typisch mallorquinisch sind, wie zum Beispiel Tumbet, Sobrasada oder Ensaimada. Besonders zu empfehlen ist es, sich auf Mallorca mit dem reichhalten Olivenöl einzudecken. Dieses darf auf keinem Tisch fehlen und es hat den unverkennbaren sonnigen Geschmack der mallorquinischen Oliven.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Mallorca eine Insel ist, die nicht nur durch ihre vielfältige Schönheit überrascht. Vielmehr ist sie ein Anlaufpunkt für alle Sonnenhungrigen, Naturfreunde, Genießer und Kulturinteressierten. Ein Insel, in die man sich nur verlieben kann – immer und immer wieder aufs Neue.