Anstieg um 40 Prozent: Mallorca kann sich vor Amerikanern kaum noch retten

Amerikanische Urlauber entsteigen am Flughafen Palma de Mallorca einer aus New York gelandeten United-Maschine | Foto: R. C.

Mallorca erlebt in diesem Sommer einen regelrechten Ansturm aus Übersee: Die Zahl der US-Touristen steigt sprunghaft an – Prognosen sprechen von einem Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Fluggesellschaften reagieren mit mehr Verbindungen und größeren Maschinen, allen voran United Airlines mit ihrer Direktverbindung zwischen Palma und New York. Doch diese macht nur einen kleinen Teil der fast 300.000 Amerikaner aus, die jährlich auf die Insel reisen. Der Trend ist klar: Mallorca wird für den US-Markt zur neuen Traumdestination.