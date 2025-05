Grabesstimmung an der Restaurantfront auf Mallorca: Touris geben kaum noch Geld aus

Der Start in die Urlaubersaison auf Mallorca war für die Gastronomie auf Mallorca und den Nachbarinseln offenkundig enttäuschend. Nach Angaben der Unternehmerverbände werden zweistellige Rückgänge bei Restaurant- und Barbesuchen verzeichnet, wenn man den Mai mit dem gleichen Monat des Jahres 2024 vergleicht.

Die Unternehmer führen diesen Umsatzrückgang auf zwei Hauptfaktoren zurück. Erstens muss von einer Änderung der Konsumgewohnheiten der Touristen gesprochen werden. Diese folgt dem Trend der letzten Saison und ist auf knappere Budgets zurückzuführen, die durch höheren Kosten für Transport und Unterkunft bedingt sind. Zweitens hat sich das Wetter nicht günstig genug entwickelt. Die Bilanz ist den Angaben zufolge "miserabel“.

20 Prozent weniger Umsatz in einigen Gebieten

„Ich würde sagen, dass wir in einigen Gebieten 20 Prozent weniger Umsatz haben als in der letzten Saison“, sagte der Präsident von PIMEM-Restauració, César Amable, der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehören seiner Meinung nach die meisten der wichtigsten Touristengebiete: von der Playa de Palma oder dem Zentrum von Palma bis nach Magaluf, Alcúdia, Sa Coma oder Can Picafort.

"Es ist nicht die Saison, die wir erwartet haben", sagt Juanmi Ferrer, Präsident von CAEB-Mallorca Catering. Er stimmt mit seinem Amtskollegen von PIMEM überein, dass der Umsatzrückgang – der umso besorgniserregender ist, wenn man bedenkt, dass er bereits auf ein Jahr zurückgeht, das die Erwartungen nicht erfüllt hat – im schlimmsten Fall 20 Prozent erreichen würde, während er im besten Fall nicht unter 10 Prozent fallen würde.

In diesem Sinne sei die Leistung des ersten Quartals bereits eine kleine Warnung gewesen, sagt Ferrer und fügt hinzu, dass das letzte Maiwochenende „sehr aufschlussreich“ sein wird und dazu beitragen werde, den Puls des kommenden Sommers zu fühlen, insbesondere im Juni.