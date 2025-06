Handtuchkrieg: Hier stehen deutsche Insel-Urlauber Schlange für die besten Pool-Plätze

Sonne, Pool und ... Reservierungsstress? Was eigentlich nach Erholung klingt, entwickelt sich in manchen Urlaubshotels für deutsche Touristen zur frühen Pflichtaufgabe: Wer am besten liegt, der liegt zuerst. Und so spielt sich auf der spanische Urlaubsinsel Lanzarote täglich ein Szenario ab, das viele Mallorca-Urlauber nur allzu gut kennen.

Im beliebten Barceló Lanzarote Active Resort in Costa Teguise stehen Urlauber schon vor dem Frühstück bereit – nicht etwa für Yoga oder einen Ausflug, sondern für den Sprint zu den besten Poolliegen. Beobachter sprechen von regelrechten "Taktiken", mit denen sich Sonnenanbeter einen Platz sichern wollen. #holiday #lanzarote ♬ original sound - Corinne @isabellehanssen Lining up 30+ minutes before the pool opens… all for that one sunbed 😒 Priorities, I guess. #summer Mittendrin, aber nur als Zuschauerin: die niederländische Skisportlerin Isabelle Hanssen. Vom Balkon aus filmte sie das tägliche Spektakel – darunter auch Gäste, die sich bereits um 8 Uhr in Position bringen, obwohl der Poolbereich erst ab 9.30 Uhr geöffnet wird. Als es dann soweit ist, setzt sich die Schlange in Bewegung – und ein regelrechter Ansturm beginnt. Absperrungen werden kurzerhand zur Seite geschoben, Handtücher fliegen auf die Liegen, Strandtaschen folgen. Zwanzig Minuten später ist jede Liege "reserviert" – doch die meisten Gäste sind verschwunden. In ihrem viralen TikTok-Video bringt Hanssen das Problem auf den Punkt: „Viele legen Handtücher auf fünf Plätze – und gehen dann einfach wieder.“ Dabei sei tagsüber stets ausreichend Platz vorhanden. Doch offenbar geht es manchen Gästen nicht nur um Schatten oder Sonne, sondern um die besten Lagen direkt am Beckenrand. #holiday #lanzarote ♬ GO KYLIE GO - xkqliex @isabellehanssen Replying to @lucy catherine mcburnie💟 Nothing like the 9:30 sunbed sprint to start your relaxing holiday 😌 #summer Die Situation erinnert stark an ähnliche Szenen auf Mallorca, wo der „Liegen-Krieg“ schon fast traditionell zum Sommerurlaub dazugehört. Zahlreiche Hotels auf der Baleareninsel haben deshalb längst Maßnahmen ergriffen: Handtuch-Reservierungen sind vielerorts untersagt, vereinzelt werden Liegen sogar nach Zeitlimit vergeben. Ob solche Regelungen auch auf Lanzarote Schule machen, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Die Diskussion um Liegen, Handtücher und das frühe Aufstehen hat längst Kultstatus – nicht nur auf Mallorca, sondern in Urlaubsparadiesen in ganz Spanien.