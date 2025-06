Einheimische genervt: Touristen fluten Überlandbusse in beliebten Urlaubsort auf Mallorca

Gerade erst hat die Sommersaison auf Mallorca begonnen, schon macht sich die Massifizierung der Insel erneut in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens bemerkbar. In Alcúdia, dem beliebten Urlaubsort im Nordosten der Insel, sind die rot-gelben Überlandbusse schon so voll mit Urlaubern, dass kaum Platz für Einheimische bleibt. Ein entsprechendes Video eines Mallorquiners hat am Dienstagabend auf Social Media die Runde gemacht.

Der Einheimische zeigt in der Videosequenz mehrere Menschentrauben an einer Haltestelle in Alcúdia, die auf den nächsten tib-Bus warten. Darauf ist eindeutig zu erkennen, dass auch viele Urlauber in der Schlange stehen. Lautstark schimpft der Insulaner in katalanischer Sprache auf den Massentourismus und die Überfüllung seiner Insel: "Es ist Anfang Juni an einer Bushaltestelle in Alcúdia. Alles, was wir haben, ist Scheißtourismus, wie ekelhaft. Wir können nicht einmal zur Arbeit gehen, wir können nicht einmal in den Bus einsteigen. Das ist untragbar."

Der Mallorquiner zeigt in dem Instagram-Video, wie voll der Überlandbus in Alcúdia ist. Zumindest hat er noch einen Sitzplatz ergattert. Foto: Screenshot Instagram fuakaman

Laut der Aussage des Mallorquiners würden Residenten und Einheimische an den Haltestellen in der Sonne ausharren müssen und könnten den übervollen Bussen oft nicht mehr zusteigen. Das führte dazu, dass viele Arbeiter zu spät zu ihren Jobs kämen. Über ähnliche Zustände an den Bushaltestellen sowie in den Bussen hat es bereits Ende Mai aus Sóller gegeben, die Sie hier nachlesen können.

Wer auf Mallorca Resident ist, kann den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen. Das gilt gleichermaßen für die rot-gelben Überlandbusse der tib, aber auch für die Stadtbusse in Palma de Mallorca. Seit der Einführung der Gratisfahrten sind viele Busse auch in der Nebensaison überfüllt. Wenn mit Beginn der Sommersaison auch Urlauber aus aller Herren Länder dazukommen, kann es sehr eng werden. Wie Sie sich in den öffentlichen Bussen als Urlauber richtig verhalten, können Sie hier nachlesen.