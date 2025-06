Fahrwerk schon ausgefahren: Mallorca- Flieger muss Landung in München abbrechen

Ein mit großer Verspätung auf Mallorca gestarteter Jet der Ferienfluggesellschaft Condor hat seine Landung am späten Montagabend unverrichteter Dinge abrechen müssen. Wie bayerische Medien berichteten, entzog der Tower dem Piloten wegen des Nachtflugverbots die bereits erteilte Sonder-Landegenehmigung. Diese galt bis 0.30 Uhr, doch der Jet setzte erst wenige Minuten danach zum Anflug an.

Der Flug mit der Nummer DE 1513 und 221 Menschen an Bord musste daraufhin umgeleitet werden. Mitten in der Nacht ging es dann zum Airport Frankfurt-Hahn, der sich etwa 400 Kilometer entfernt befindet. Anschließend wurden die Gäste mit Bussen zum Frankfurter Großflughafen gebracht, von dort flogen sie nach München. "Für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns in aller Form bei den betroffenen Fluggästen“, so die seit Jahrzehnten mit Mallorca verbundene Airline.

Erst ab 5 Uhr darf wieder gelandet werden

In der sogenannten Kernzeit (von 0 bis 5 Uhr) sind generell nur Nachtluftpost- und Vermessungsflüge der Deutschen Flugsicherung in München zugelassen. Ausnahmen bilden lediglich Not- und Hilfeleistungsflüge, Landungen aus Flugsicherheitsgründen sowie Flüge in begründeten Ausnahmefällen, die das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als zuständige Behörde im besonderen öffentlichen Interesse bewilligt hat.

Der Münchner Flughafen Franz-Josef Strauß befindet sich etwa 40 Kilometer außerhalb der Stadt und ist mit einer-S-Bahn mit dieser verbunden. Anwohner protestieren seit Jahren gegen den geplanten Bau einer dritten Start- und Landebahn.