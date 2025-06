Playa de Muro für 3500 Euro pro Person: Mallorca-Urlaub jetzt teurer als Karibik & Thailand

Mallorca hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Luxusreiseziel entwickelt – mit Preisen, die nicht mehr für jeden erschwinglich sind. Besonders in der Hochsaison im August geraten selbst langjährige Spanien-Urlauber ins Staunen: Eine All-Inclusive-Woche an der Playa de Muro zum Beispiel kostet mittlerweile mehr als ein vergleichbarer Aufenthalt auf den Malediven, in Punta Cana in der Karibik, auf Mauritius oder in Thailand.

Wie drastisch die Preisentwicklung tatsächlich ist, zeigt ein aktueller Vergleich, den die spanischsprachige Schwesterzeitung des Mallorca Magazins, Ultima Hora, angestellt hat. Pedro Fiol, Präsident des balearischen Reisebüroverbands Aviba, hat dafür konkrete Zahlen vorgelegt: Wer vom 12. bis 19. August in einem Fünf-Sterne-Hotel mit All-Inclusive-Angebot an der Playa de Muro nächtigen und jetzt noch buchen möchte – inklusive Flug nach Palma und Transfer – zahlt im Schnitt stolze 3780 Euro pro Person. Wer sich für die vermeintlich günstigere Playa de Palma entscheidet, muss immerhin noch 2070 Euro investieren. Auch MM hat den Test gemacht und kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Eine Woche Fünf-Sterne-Hotel im Norden von Mallorca mit Flug ab Deutschland bekommt man im Moment für rund 3500 Euro pro Person. Im direkten Vergleich dazu zeigt sich, wie hoch die Preise auf Mallorca tatsächlich angesetzt sind: Für denselben Reisezeitraum kostet ein Aufenthalt in Punta Cana – mit Flug, Hotel und Transfers – 2100 Euro. Noch preiswerter sind die Kapverdischen Inseln, wo Urlauber unter ähnlichen Bedingungen mit 1560 Euro auskommen. Selbst exotische Fernreisen stehen Mallorca preislich kaum noch nach oder sind sogar günstiger. Eine achttägige Kombination aus Bangkok und Krabi schlägt mit 2400 Euro zu Buche. Das sind 1380 Euro weniger als an der Playa de Muro. Auch Mauritius mit 2772 Euro für acht Nächte oder die Malediven mit 2586 Euro für sieben Nächte erscheinen plötzlich als erschwingliche Alternativen. Warum ist der Urlaub auf Mallorca so teuer? Doch warum ist der Urlaub auf Mallorca inzwischen so teuer? Laut Fiol spielen vor allem strukturelle Unterschiede bei den Flugverbindungen eine Rolle. Reiseziele mit Charterflügen – wie viele Fernreiseorte – bieten deutlich günstigere Gesamtpakete an als Regionen mit regulären Linienflügen, wie Mallorca. Dies beeinflusst das Buchungsverhalten zum Beispiel spanischer Urlauber erheblich. So ist deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr um über 20 Prozent gesunken. Nicht nur bei spanischen Touristen macht sich der Preis bemerkbar. Auch britische Urlauber weichen zunehmend auf kostengünstigere Reiseziele im Mittelmeerraum aus – etwa nach Marokko oder Ägypten. Und dennoch: Die Hotelbetten auf Mallorca bleiben auch 2025 weiterhin gut gefüllt. Fiol erklärt das mit der hohen Qualität der Hotels, der attraktiven Lage und der sehr guten Anbindung der Insel.