Flughafen von Mallorca: "Ballermann-Bus" A2 fährt ab sofort von dieser neuen Haltestelle ab

Am Flughafen von Palma de Mallorca gibt es eine wichtige Änderung für alle Fahrgäste der Flughafenbuslinie A2: Die städtischen Verkehrsbetriebe EMT haben am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Haltestelle der Linie verlegt wurde.

Neu: rechte Seite in Richtung Parkhaus

Reisende, die mit der Linie A2 in Richtung Playa de Palma und El Arenal fahren möchten, finden die Haltestelle jetzt auf der rechten Seite, wenn sie das Terminal verlassen und sich in Richtung Parkhaus begeben. Sie liegt in dem Bereich, in dem auch die vier Bussteige der Überlandlinien des Verkehrsverbunds Aerotib angesiedelt sind.

Von dort fahren die Linien A11, A32, A42 und A51 in verschiedene Ferienregionen Mallorcas wie Alcúdia, Cala Millor oder Cala d’Or. Die Haltepunkte verfügen über eine zentrale Plattform, Infotafeln und eigene Haltestellen für jede Linie.

A1 und 34 bleiben links

Unverändert auf der linken Seite des Ausgangsbereichs halten die EMT-Linien A1 (in Richtung Palma-Zentrum) sowie die Linie 34, die den Flughafen mit den beiden Großkliniken Son Llàtzer und Son Espases verbindet. Auch diese Haltestellen sind über eine zentrale Fußgängerplattform zugänglich und mit digitalen Anzeigetafeln ausgestattet.