Exzess-Touristen pinkeln am helllichten Tag alles voll: Dieser Mallorca-Hafen versinkt im Chaos

Partyboote werden in Palma de Mallorca zu einem immer größeren Problem: Touristen pinkeln nach den Touren öffentlich an die Hafenpromenade | Foto: Associació Veïns Passeig Maritim Palma

Nicht nur an den Partyhochburgen Ballermann und Magaluf sorgen Exzess-Touristen auf Mallorca für Ärger. Jetzt schlagen Anwohner der Hafenmeile von Palma de Mallorca Alarm und beschweren sich über das Chaos am Paseo Marítimo. Vor allem sollen den Schilderungen zufolge Partyboote für Ärger, Lärm und Chaos sorgen. In einer Rundmail vom Samstag, 7. Juni, an örtliche Medien, die auch die Redaktion des Mallorca Magazins erreicht hat, prangert die Anwohnervereinigung erneut unhaltbare Zustände an.