Golfplatz an Bord, Wohnlandschaften: Riesiges Millionärsschiff ankert vor Palma

Das Schiff liegt bis Mittwoch (11.6.) in Palma | Foto: The World

Palma de Mallorca hat dieser Tage Besuch aus einer anderen Welt – und zwar buchstäblich: "The World", das einzige private Wohnkreuzfahrtschiff des Planeten, hat im Hafen festgemacht. Kein gewöhnlicher Dampfer, sondern eine Art exklusives Hochhaus auf See, in dem nicht Touristen residieren, sondern Eigentümer. 165 an der Zahl. Sie leben hier – ganzjährig oder saisonal – wie andere in einer Penthouse-Wohnung mit wechselnder Skyline. Für drei Tage ruht das schwimmende Jetset-Gebäude nun im Hafen der Inselhauptstadt. Dann geht es weiter nach Peñíscola auf dem spanischen Festland.