Zu viele Party-Urlauber auf Mallorca: Jetzt kontrolliert die Polizei, wer an den Strand darf

Weil zu viele Exzesstouristen sich nachts am Strand von El Arenal versammeln und wild feiern, kontrolliert die Polizei schon seit 2022, wer an den beliebten Mallorca-Strand darf | Foto: PILAR PELLICER

Huch, was ist denn das? Wird der Strand von El Arenal jetzt nachts gesperrt? Viele verdutzte Mallorca-Urlauber haben in den vergangenen Nächten an der Playa de Palma vor "verriegelten" Strandabschnitten gestanden. In dem zu Llucmajor gehörigen Teil von El Arenal hat die Polizei vor einigen Tagen angefangen, Flatterband und Metallgitter einzusetzen. Auf Social Media kursieren seitdem viele Videos von deutschen und englischsprachigen Touristen, die sich über diese Maßnahme wundern. MM weiß, was genau dahintersteckt.