Party-Urlauber an Bord: So gehen die Mallorca-Airlines mit Betrunkenen um

Gegen Alkohol an Bord von Mallorca-Flügen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Doch übermäßiger Verzehr kann problematisch werden. (KI-generiertes Symbolfoto) | Foto: OpenArt

"Ich sitz’ schon wieder dicht in 'nem Flieger" – diese Zeilen des Ballermann-Partyschlagers "Dicht im Flieger" ist auf vielen Flügen von und nach Mallorca Realität. Vor allem während der Hauptsaison befinden sich immer wieder alkoholisierte Gruppen von Urlaubern an Bord, die manchmal auch für Ärger mit den Crews oder anderen Passagieren sorgen können. Doch wie viel Alkohol ist eigentlich an Bord erlaubt? Und wie gehen die verschiedenen Airlines mit betrunkenen Passagieren um? MM hat sich bei verschiedenen Fluggesellschaften erkundigt.