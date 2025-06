Irre Aktion in betrunkenem Zustand: Exzesstouris wollen mit schwerem Betonpoller auf Mallorca Fußball spielen

Ein korpulenter Exzesstourist versucht sich an dem Poller | Foto: Ultima Hora

Kaum hat die Hochsaison begonnen, schon sorgen Exzesstouristen immer wieder für Unruhe oder ärgerliche Szenen auf Mallorca. In einem in den sozialen Netzwerken aufgetauchten Clip sind zwei Urlauber im britischen Feriendorado Magaluf zu sehen, die versuchen, einen runden, zu Straßenbegrenzungszwecken angebrachten Betonpoller herauszuziehen. Die Bilder zeigen die Protagonisten im Zustand fortgeschrittener Trunkenheit. Sie versuchen sogar, den Poller wie einen Fußball zu treten, was ihnen nicht gelingt.