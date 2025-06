Mallorca immer teurer: Fast 14 Euro für drei Miniflaschen Bier von Touristen verlangt!

Die hohen Lebenshaltungskosten auf Mallorca lassen manch einen inzwischen selbst bei großer Hitze frösteln. Zwei aus Paris bereits hohe Preise gewöhnte Touristen schreckten laut einem Bericht der englischsprachigen Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin" vom Freitag jüngst hoch, als von ihnen in einer Bar in Sóller 4,50 Euro pro Mini-Flasche, also insgesamt 13,50 Euro gefordert wurden. Und es habe nicht einmal einen Kellner gegeben.

Die hohen Preise auf Mallorca etwa in Restaurants verschrecken immer mehr Gäste. Einheimische frequentieren solche Gastbetriebe schon seit vielen Jahren nicht mehr und wählen bestimmte Lokalitäten, die nicht in Touristengebieten liegen und deren Preise erträglich sind. Ähnliche Nachrichten Hohe Preise: So haben die Menschen auf Mallorca ihr Einkaufsverhalten verändert Alles wurde teurer Auch Lebensmittel sind wegen der Insellage teurer als auf dem Festland. Besonders dramatisch war der Preisanstieg bei Olivenöl mit 67,3 Prozent. Das mittlerweile als "grünes Gold" bezeichnete Produkt wird in vielen Supermärkten mittlerweile mit Diebstahlsicherungen versehen. Nicht nur Lebensmittel verteuerten sich in den zurückliegenden fünf Jahren merklich. Strom, Gas und Wasser erlebten einen Anstieg um 45,6 Prozent. zweistellige Zuwächse gab es auch bei Dienstleistungen (20,7 Prozent) und Freizeitaktivitäten (13,4 Prozent). Angesichts der hohen Preise auf Mallorca entdecken Touristen günstigere Reiseziele für sich: Ägypten, Marokko, die Türkei, Griechenland oder Tunesien erfreuen sich Medienberichten zufolge derzeit eines recht großen Andrangs.