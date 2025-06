Neue Palmen, Dünen, nette Sitzmauer: So faszinierend sieht die neue Meerespromenade von Magaluf aus

Der neugestaltete Uferboulevard des Feriendordaos Magaluf im Südwesten von Mallorca ist am Sonntag feierlich eröffnet worden. An der Zeremonie nahmen unter anderem der Inselratschef Llorenç Galmés, der Delegierte der spanischen Zentralregierung auf den Balearen, Alfonso Rodriguez Badal, der CEO des Hotelkonzerns Meliá, Gabriel Escarrer, und Calviàs Bürgermeister Juan Antonio Amengual teil. Der Boulevard wurde nach dem Vater des derzeitigen Meliá-Chefs, Gabriel Escarrer Julià, benannt.

Unter dem Motto „Magaluf für alle, Magaluf für alle“ rief Bürgermeister Amengual alle Bürger und Touristen, insbesondere die Mallorquiner, auf, die Gegend zu besuchen. "Lasst sie kommen, lasst sie uns besuchen. Sie sollen sich von dem Bild befreien, das sie vielleicht von der Vergangenheit haben, denn Magaluf ist jetzt etwas anderes", sagte er in einem klaren Bekenntnis zum Familien-, Kongress-, Sport- und Kulturtourismus.

Der Abschnitt ist 650 Meter lang

„Wir wollen, dass diese Einweihung ein Wendepunkt dafür ist“, fügte Amengual hinzu.

Bei strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur von fast 32 Grad durchschnitten Behörden und Geschäftsleute das Band zur Eröffnung der 650 Meter langen renovierten Promenade. Die Arbeiten hatten im vergangenen Oktober begonnen und dauern seit sieben Monaten an, um den Strand von Magaluf zu renaturieren.

Die Arbeiten wurden mit einem Zuschuss von vier Millionen Euro aus europäischen Mitteln unterstützt. Neue Dünen, die nicht höher als 80 Zentimeter sind, um eine optische Beeinträchtigung zu vermeiden, wurden mit einer Bepflanzung aus Schilf und anderen Arten abgegrenzt. Zudem wurden 48 Palmen in Mini-Oasen gepflanzt. Eine Sitz-Mauer dúrfte Ballermann-Freunde neidisch machen.



Eine weitere Verpflichtung im Rahmen des Projekts ist die Einrichtung eines Systems zur Sammlung von Regenwasser, das vor Ort in kleinen Kläranlagen aufbereitet wird. Das gewonnene Wasser wird für die Bewässerung der Dünenvegetation verwendet. Die Duschen am Strand verfügen über Fußbäder, die mit Salzwasser gespeist werden, das aus dem Grundwasserspiegel des Strandes gewonnen wird. Auf diese Weise wird der Verbrauch von Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz so weit wie möglich reduziert.